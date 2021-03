ഹെലികോപ്ടർ വിളിച്ചിട്ടും വൈകിയ കത്ത്; പിണറായിയിൽനിന്ന് ആരു പിടിക്കും ധർമടം?

കണ്ണൂർ∙ സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് ഏറ്റവും അവസാനം സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച മണ്ഡലമാണു ധർമടം. പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുൻപു സ്ഥാനാർഥി പത്രിക നൽകിയ മണ്ഡലമെന്ന പേരിലും ധർമടം ചർച്ചയായി. കരുത്തൻ വരുമെന്നു പ്രചരിപ്പിച്ച്, ഒടുവിൽ ആദ്യം സാധ്യതാപ്പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനാർഥിയെ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച്, സ്ഥാനാർഥി കരുത്തനാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണു ധർമടത്തു ചെയ്തത്.



ധർമടത്തെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കുന്നത്...

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നായ ധർമടത്ത് ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് 2011ലാണ്. ഭാവി മുഖ്യമന്ത്രിക്കു വേണ്ടിയുള്ള മണ്ഡലമെന്ന വിശേഷണം അന്നേ ധർമടത്തിനുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ.നാരായണനെ ഇവിടെ സ്ഥാനാർഥിയായി നിർത്തിയത് ‘ഒരു ടേം മാത്രം’ എന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ്. എതിരാളിയായെത്തിയതു കെപിസിസി നിർവാഹക സമിതിയംഗം മമ്പറം ദിവാകരൻ. അവസാന നിമിഷത്തിലെ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപന നാടകീയത ദിവാകരന്റെ കാര്യത്തിലുമുണ്ടായി. സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ മണ്ഡലം ലഭിച്ചതു സിഎംപിക്കായിരുന്നു. സ്ഥാനാർഥിയെയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ദിവാകരനെത്തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കണമെന്ന സമ്മർദം മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരിൽനിന്നുണ്ടായപ്പോൾ അവസാന നിമിഷം മണ്ഡലം സിഎംപിയിൽനിന്നു കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തു. ദിവാകരൻ തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയായി. എന്നാൽ മത്സരിക്കാൻ ദിവാകരനോട് ഔദ്യോഗിക നിർദേശം വന്നത്, പത്രിക നൽകേണ്ട അവസാന ദിവസം രാവിലെ ആറിന്. പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകളെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചിഹ്നം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കെപിസിസിയുടെ കത്ത് മാത്രം കയ്യിലെത്തിയില്ല. ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം കത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഹെലികോപ്റ്ററിനു സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഇതോടെ ദിവാകരനു സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കേണ്ടിവന്നു. ചിഹ്നം ബാറ്റ്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 15,162 വോട്ടിനു കെ.കെ.നാരായണൻ ജയിച്ചു.

പിണറായി വിജയൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയനു വേണ്ടി കെ.കെ.നാരായണൻ വഴി മാറി. സ്വന്തം വീടിരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ പിണറായി പോരിനിറങ്ങി. സ്ഥാനാർഥിയായി ഡിസിസി നിർദേശിച്ചതു കണ്ണൂരിലെ മുൻ നഗരസഭാധ്യക്ഷ എം.സി.ശ്രീജയെ. ദിവാകരനു വേണ്ടി വീണ്ടും പ്രവർത്തകരുടെ സമ്മർദം. അവസാന നിമിഷം സ്ഥാനാർഥിയായി വീണ്ടും ദിവാകരൻ. അന്ന് 1,53,627 പേരാണ് ധർമടത്ത് ആകെ വോട്ടു ചെയ്തത്. ഇടതു തരംഗമുണ്ടായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 36,905 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനു പിണറായി വിജയന്റെ ജയം.

എതിരാളിയെ തേടി മാരത്തൺ ചർച്ചകൾ

പിണറായിയെ നേരിടാൻ ആര് എന്നതായിരുന്നു ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ച. വീണ്ടും പിണറായിക്കെതിരെ താനില്ലെന്നും, ഹൈക്കമാൻഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നോക്കാമെന്നും ദിവാകരൻ നിലപാടെടുത്തു. ഇതോടെ ഡിസിസി നിർദേശിച്ചത് ഡിസിസി സെക്രട്ടറിമാരായ കെ.സി.മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന്റെയും സി.രഘുനാഥിന്റെയും പേരുകൾ. ഇതിൽ തൃപ്തരാകാത്ത കെപിസിസി നേതൃത്വം ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി ജി.ദേവരാജനെ ഇറക്കാൻ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു. ദേശീയതലത്തിലെ ഇടതു–മതേതര ഐക്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദേവരാജൻ ഒഴിഞ്ഞു. ദേവരാജനില്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിനും ഇല്ലെന്നായി കോൺഗ്രസ്. വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ചർച്ചയിലേക്കു വന്നു. ഇതിനിടെയായിരുന്നു വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ ധർമടത്ത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായത്. ഇവരെ പിന്തുണയ്ക്കാമെന്നു മുല്ലപ്പള്ളി നിലപാടെടുത്തു.

കെ.സുധാകരൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ മത്സരംതന്നെ വേണമെന്നായിരുന്നു പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം. നേമത്ത് കെ.മുരളീധരൻ എംപിയുടെ രംഗപ്രവേശം വലിയ ഓളമുണ്ടാക്കിയതോടെ, ധർമടത്ത് കെ.സുധാകരൻ എംപിയായാലെന്താ എന്ന ചർച്ച സുധാകരൻ അനുയായികൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തുടങ്ങി. ധർമടത്തെ പ്രവർത്തകരും ഇതേറ്റു പിടിച്ചു. സമ്മർദവുമായി പ്രവർത്തകർ വീട് വരെയെത്തിയതോടെ സുധാകരൻ അരസമ്മതം മൂളി. ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പച്ചക്കൊടിയും വന്നു. എന്നാൽ ജില്ലാ നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ സുധാകരൻ മത്സരിക്കാനില്ലെന്നു നിലപാടെടുത്തു. ഇതോടെ ഡിസിസി സെക്രട്ടറി സി.രഘുനാഥിനു നറുക്കുവീണു. രഘുനാഥിന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം അംഗീകരിക്കാൻ ആദ്യം തയാറാകാതിരുന്ന കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഒടുവിൽ സമ്മർദത്തിനു വഴങ്ങി.

മാറിമറിയുന്ന കണക്കുകൾ

ധർമടത്തിലെ എട്ടു പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏഴും (അഞ്ചരക്കണ്ടി, ചെമ്പിലോട്, മുഴപ്പിലങ്ങാട്, പെരളശ്ശേരി, ധർമടം, പിണറായി, വേങ്ങാട്) എൽഡിഎഫാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഒരിടത്തെ ഭരണം ഒറ്റ സീറ്റിന്റെ വ്യത്യാസത്തിനാണ്. യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്നത് ഒരു പഞ്ചായത്ത്–കടമ്പൂർ. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിനു മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച മണ്ഡലമാണെങ്കിലും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ.സുധാകരന്റെ തേരോട്ടത്തിൽ ഇടതു കോട്ട ആടിയുലഞ്ഞു. 4099 വോട്ട് മാത്രമാണ് 2019ൽ എൽഡിഎഫിന് ഇവിടെ ലീഡ് നേടാനായത്. മണ്ഡലത്തിലുള്ളത് സിപിഎമ്മിന്റെ കേഡർ വോട്ടുകളാണെങ്കിൽ സുധാകരനെങ്ങനെ ഇത്രയും വോട്ട് പിടിക്കാനായെന്നതാണു യുഡിഎഫിന്റെ ചോദ്യം. ഈ കണക്കിലാണ് അവർ കാണുന്ന സാധ്യതയും.

എന്നാൽ തുടർഭരണത്തിനു നേതൃത്വം നൽകേണ്ട പിണറായി വിജയനു മണ്ഡലം അരലക്ഷത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം നൽകുമെന്ന് എൽഡിഎഫ് ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു. 2011ൽ ബിജെപിയുടെ സി.പി.സംഗീത ഇവിടെ നേടിയത് 4963 വോട്ടാണ്. 2016ൽ മോഹനൻ മാനന്തേരി മത്സരിച്ചപ്പോൾ വോട്ട് രണ്ടര ഇരട്ടിയിലേറെയായി–12,763. ബിജെപി അവരുടെ ഏറ്റവും തലമുതിർന്ന നേതാവിനെയാണ് ഇത്തവണ ധർമടത്തു മത്സരിക്കാനിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു തവണ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സി.കെ.പത്മനാഭനാണു സ്ഥാനാർഥി. വ്യക്തിപ്രഭാവം കൊണ്ടു സികെപി സമാഹരിക്കുന്ന വോട്ടുകൾ ഇവിടെ നിർണായകമാകും.

ധർമടത്തേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം?

ധർമടത്തേക്കു വരുന്നതിന് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങേണ്ടതു തലശ്ശേരിയിലാണ്. മട്ടന്നൂരിൽ വിമാനമിറങ്ങിയാൽ 24 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രൈവിങ് ബീച്ചായ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഇവിടെയാണ്.

