വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഇമ്രാൻ ഖാന് കോവിഡ്; ഐസലേഷനിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച് രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ സ്പെഷൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഫൈസൽ സുൽത്താനാണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇമ്രാൻ വീട്ടിൽ ഐസലേഷനിലാണ്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചത്.



68 കാരനായ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഈയിടെ പതിവായി മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ വച്ചു നടന്ന സുരക്ഷാ സമ്മേളനത്തില്‍ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ മാസ്ക് ധരിക്കാതെയാണ് പങ്കെടുത്തത്. വെള്ളിയാഴ്ച പാവപ്പെട്ടവർക്കായുള്ള ഭവന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാനിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആകെ കേസുകൾ 6.15 ലക്ഷം കടന്നു. മരണസംഖ്യ 13,700 കവിഞ്ഞു. ആശുപത്രി കിടക്കകൾ അതിവേഗം നിറയുകയാണെന്നും കോവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ മന്ത്രി ആസാദ് ഉമർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Imran Khan Tests Positive For Covid, 2 Days After Getting Vaccinated