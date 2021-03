ചങ്ങനാശേരി ∙ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് സിപിഎമ്മിനോട് അവിശ്വാസമാണെന്ന് എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായർ. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പ്രകോപനപരമായി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ന്യായീകരിച്ച് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഈ വിഷയത്തിൽ എൻഎസ്എസ് നിലപാടുകളെ വിമർശിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തത്.

വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടും ഇന്നേവരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സിപിഎമ്മും സിപിഐയും രണ്ടു തട്ടിലാണ്. വ്യക്തവും സത്യസന്ധവുമായ നിലപാട് ഇരുപാർട്ടികൾക്കുമില്ല. ഇതു തന്നെയാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇവരോടുള്ള അവിശ്വാസത്തിന്റെ കാരണമെന്നും ജി. സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.

English Summary: NSS against cpm and cpi on sabarimala issue