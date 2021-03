‘ഒറ്റപ്പാലത്ത് കോട്ടകളില്ല’; സിഐടിയു ഓഫിസിലെത്തി വോട്ടുചോദിച്ച് സരിൻ

ഒറ്റപ്പാലം∙ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കോട്ടകളിൽ ഒന്നായ ഒറ്റപ്പാലം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യുവ സ്ഥാനാർഥികളിൽ ഒരാളെയാണ് ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് രംഗത്തിറക്കിയത്. പട്ടിക പ്രഖ്യാപനത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയ സരിൻ ഇപ്പോൾ പ്രചാരണത്തിലും ആ വ്യത്യസ്തത പാലിക്കുകയാണ്. അമ്പലപ്പാറയിലെ സിഐടിയു ഓഫിസിലും വോട്ടുതേടി യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എത്തി.

വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചിത്രവും സരിൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചു. ‘ഒറ്റപ്പാലത്ത് കോട്ടകളില്ല... കെട്ടുറപ്പുള്ള മനുഷ്യരും മനസ്സുകളുമുണ്ട്. ഇടം വലം നോക്കാതെ നേർവഴിക്ക്... നേരിന്റെ തേരാളികളോടൊപ്പം.. ഒറ്റക്കെട്ടായ് ഒറ്റപ്പാലം’ അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

എംബിബിഎസ്, സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷകൾക്കു ശേഷം ജനാധിപത്യ മാർഗത്തിൽ ജനഹിത പരീക്ഷയ്ക്കു കച്ചമുറുക്കുകയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി. സരിൻ. രാജ്യത്തെ ഉദ്യോഗ പദവികളിൽ ഉന്നതമായ സിവിൽ സർവീസ് ഉപേക്ഷിച്ചു പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ യുവനേതാവ് ഒറ്റപ്പാലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കന്നിയങ്കം കുറിക്കുന്നത്.



