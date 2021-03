മാഫിയകൾ വികൃതമാക്കിയ മൃതദേഹങ്ങൾ; ‘പ്രതികാരത്തിന്’ ആയുധമേന്തി ഫാന്റം 509

അക്രമണസംഭവങ്ങളുടെയും സമരങ്ങളുടെയും തീച്ചൂടിലാണ് കരീബിയൻ ദ്വീപുരാഷ്ട്രമായ ഹെയ്റ്റിയുടെ തലസ്ഥാനം പോർട്ടോ പ്രിൻസ്. നഗരത്തിലെ ഒരു വാഹന ഷോറൂം അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ടതും തീയിൽനിന്നു പൊള്ളലേൽക്കാതെ ഒരു കുരുന്ന് ആൺകുട്ടി ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പ്രധാന വാർത്താചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ‘ഫാന്റം 509’ എന്ന മാസ്ക്‌ധാരികളുടെ സംഘമാണ് തലസ്ഥാനത്ത് ഈ അക്രമങ്ങളിലധികവും നടത്തുന്നത്. ഹെയ്റ്റിയുടെ ദേശീയ പൊലീസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ഫാന്റം 509 അംഗങ്ങൾ എന്നതാണ് ആശ്ചര്യകരമായ വസ്തുത. വളരെ മാരകശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങളും ഓട്ടമാറ്റിക് തോക്കുകളുമെല്ലാമാണ് ഇവരുടെ റോന്തുചുറ്റൽ!



പൊലീസിനെ ചൊടിപ്പിച്ചതെന്ത്?

ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പൊലീസ് കലാപത്തിന് പ്രധാന കാരണമായ സംഭവം നടന്നത് മാർച്ച് 12നാണ്. പോർട്ടോ പ്രിൻസ് നഗരത്തിനു സമീപമുള്ള ചേരിയായ വില്ലേജ് ഡി ഡ്യൂവിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ ഒരു ഓപറേഷനാണ് എല്ലാത്തിനും തുടക്കമിട്ടത്. ഹെയ്റ്റിയിലെ കുപ്രസിദ്ധ മാഫിയകളും ഗ്യാങ്ങുകളുമൊക്കെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന ചേരിയാണ് ഡി ഡ്യൂ. ഇവിടെ വെളിയിൽനിന്നുള്ള അധികാരികൾക്കോ, നിയമപാലകർക്കോ മാഫിയ സംഘങ്ങൾ പ്രവേശനം പോലും അനുവദിക്കാറില്ല. തലസ്ഥാന നഗരത്തിലും രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുമുള്ള ആക്രമണസംഭവങ്ങളുടെയെല്ലാം പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി മിക്കപ്പോഴും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ചേരിയാണ്.

മാഫിയ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹെയ്റ്റിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം (File Photo: LOUISSAINT JR / AFP)

ഈ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ചേരിയിലെ പൊലീസ് നടപടി. സർവസന്നാഹങ്ങളുമായി പോയിട്ടും മാഫിയ അംഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിനു മുന്നിൽ പൊലീസ് തോറ്റു. 4 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാഫിയ സംഘാംഗങ്ങൾ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. പൊലീസിന്റെ വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. എന്നാൽ ഇതിനൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി കൂടി മാഫിയകൾ ചെയ്തു. വികൃതമാക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൃതദേഹങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും അവയെ അപമാനിക്കുന്ന വിഡിയോകളുമൊക്കെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഹെയ്റ്റിയിൽ കലാപക്കൊടി ഉയർന്നത്. മാഫിയകൾ ഡി ഡ്യൂവിൽ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വിട്ടുകിട്ടുന്നതു വരെ കലാപം തുടരുമെന്നാണ് ഫാന്റം 509 അംഗങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം.

ഹെയ്റ്റിയിലെ പ്രസിഡന്റായ ഹോവെനെൽ മോയ്‌സ് പുറത്താക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ ചില പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരത്തേ ജയിലിലാക്കിയിരുന്നു. ഇവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ക്രോയിസ് ഡി ബുഖെറ്റ്സ് എന്ന ജയിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി തടങ്കൽകേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവർ തകർത്തിരുന്നു.

എന്നാൽ ഫാന്റം 509 ഇപ്പോൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയല്ല. നീണ്ട നാളുകളായി ഇവർ ഹെയ്റ്റിയിലെ സർക്കാരിനെതിരെ സമരത്തിലാണ്. ജനങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണയും ഇവർക്ക് ശക്തമായുണ്ട്. ഈ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഇന്നും കൃത്യമായി വെളിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്രസിഡന്റിനെ പുറത്താക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണിതെന്ന് ഹോവെനെൽ മോയ്‌സിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് തന്നെ പുറത്താക്കാന്‍ ഇവ‍ർ ശ്രമം നടത്തിയെന്നും അതു തകർത്തെന്നും ഹെയ്റ്റി പ്രസിഡന്റ്തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ലക്ഷ്യം പ്രസിഡന്റ്?

മോയ്സ് ജനങ്ങളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് സ്വീകാര്യനല്ല. 2015ൽ അധികാരത്തിലേറിയ പ്രസിഡന്റ് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും പുറത്തുപോകാത്തത് രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാർ മുതൽ ഉന്നതർ വരെയുള്ളവർക്കിടയിൽ അമർഷത്തിനു വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ നീണ്ട ചരിത്രത്തിൽ 1971ൽ അന്തരിച്ച ഫ്രാൻസ്വോ ഡുവാലിയെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടേറെ ഏകാധിപതിമാർ ഹെയ്റ്റിയിൽ വാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തി‍ലൊരാളാകാനുള്ള ശ്രമമാണ് മോയ്സിന്റേതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

ഹെയ്റ്റിയിൽ പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് തുടർച്ചയായുള്ള ടേമുകളില്‍ അധികാര വാഴ്ച പാടില്ലെന്നുണ്ട്. ഈ നിയമത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ മോയ്സ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പച്ചയായ വസ്തുതയുമാണ്. ഇതിനെ എതിർത്ത രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തെ അടച്ചിടാനും മോയ്സ് മടികാട്ടിയില്ല.

രാജ്യത്തെ കുപ്രസിദ്ധമായ പല മാഫിയകളുമായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അവിശുദ്ധ ബന്ധങ്ങളും മോയ്സിനെ പ്രതിനായകസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. യുഎസ് നിരോധനപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കുപ്രസിദ്ധ ക്രിമിനലും മാഫിയാത്തലവനുമായ ജിമ്മി സെറിസിയെ മോയ്സിനോടുള്ള ബഹുമാനാർഥം റാലി നടത്തിയ സംഭവവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനം തെളിവായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പ്രസിഡന്റ് മോയ്‌സ് രാജി വയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹെയ്റ്റിയിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം (File Photo: Valerie Baeriswyl / AFP)

യുഎസിന്റെ ‘ലെവൽ 4’ രാജ്യം

ഹെയ്റ്റിയുമായി കടൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന, 1915 മുതൽ 1934 വരെ ഹെയ്റ്റിയെ തങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ നി‍ർത്തിയ രാജ്യമായ യുഎസിന്റെ നീക്കങ്ങളും ദ്വീപുരാജ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായകമാണ്. അക്രമസംഭവങ്ങളുടെ വർധിത തോത് കാരണം ഹെയ്റ്റിയെ ലെവൽ ഫോർ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് യുഎസ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരോട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടെന്നും യുഎസ് ഉപദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഹെയ്റ്റിയിൽ യുഎസ് അന്നുമിന്നും എന്നും ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. 2011ൽ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റ, മോയ്സിന്റെ മുൻഗാമി മൈക്കൽ മാർട്ടെലിയെ തൽസ്ഥാനത്ത് അവരോധിക്കാൻ അന്നത്തെ യുഎസ് ആഭ്യന്തരസെക്രട്ടറി ഹിലറി ക്ലിന്റൻ മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നു. ജനാധിപത്യമര്യാദകൾ ലംഘിച്ച ഒരു നീക്കമായാണ് ഹെയ്റ്റി പൗരൻമാരിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

പ്രസിഡന്റ് മോയ്‌സിനെതിരെ ഫെബ്രുവരിയിൽ തലസ്ഥാനത്തുനടന്ന പ്രതിഷേധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കു നേരെ ടിയർ ഗ്യാസ് പ്രയോഗിക്കുന്ന പൊലീസ് (File Photo: Valerie Baeriswyl / AFP)

തുടർന്നുവന്ന ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനു ഹെയ്റ്റിയോട് അത്ര പ്രതിപത്തിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. യുഎസിൽ അഭയം തേടിയെത്തിയ എല്ലാ ഹെയ്റ്റിക്കാരെയും പുറത്താക്കണമെന്ന് നിലപാടുന്നയിച്ചിരുന്ന ട്രംപ് തന്റെ തനതായ ശൈലിയിൽ മാലിന്യക്കുഴിയെന്ന് ഹെയ്റ്റിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വൻ പ്രതിഷേധത്തിനും ഇടവരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജോ ബൈഡ‍ൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പുതിയ സർക്കാരിന് നിലവിലെ പ്രസിഡന്റായ മോയ്സിനോട് മമതയുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനും അനുകൂല സമയത്ത് നടത്താനുമുള്ള മോയ്സിന്റെ പദ്ധതിക്ക് ആദ്യം പിന്തുണ നൽകിയ ബൈഡൻ എന്നാൽ യുഎസിൽതന്നെ ഇതിനെതിരെ എതിർപ്പ് ഉയർന്നതോടെ പിന്തിരിഞ്ഞു.

ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ

കരീബിയൻ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരാഷ്ട്രമാണ് ഹെയ്റ്റി. ലോകത്തെ ദരിദ്രരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 13ാം സ്ഥാനമാണ് ഹെയ്റ്റിക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ലോകചരിത്രത്തിൽതന്നെ ഒട്ടേറെ നിർണായകസംഭവങ്ങൾക്കു വേദിയായതും ഹെയ്റ്റിയാണ്. ഹെയ്റ്റി ഉൾപ്പെടുന്ന ദ്വീപായ ഹിസ്പാനിയോളയിലാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ആദ്യമായി കപ്പലിറങ്ങിയതും പിൽക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിനെ ത്രസിപ്പിച്ച ന്യൂ വേൾഡ് കണ്ടെത്തലിനു വഴിവച്ചതും. ഇന്ന് ഹെയ്റ്റിയിലെ ജനങ്ങളിലേറെയും പണ്ട് വെള്ളക്കാർ ഇവിടെയെത്തിച്ച ആഫ്രിക്കൻ അടിമകളുടെ പിൻതലമുറക്കാരാണ്. 1804ൽ ഫ്രാൻസിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായ ഹെയ്റ്റി അമേരിക്കൻ ഉപഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ യുഎസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രമാണ്.

ഹെയ്റ്റിയിൽ റോന്തു ചുറ്റുന്ന പൊലീസുകാരൻ (File Photo: Reginald LOUISSAINT JR / AFP)

നിരന്തരമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, ഭരണപരമായ അസ്ഥിരത, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം കടുത്ത ദുരിതത്തിലാണ് ഹെയ്റ്റിയൻ ജനത ജീവിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലം ഉയർന്ന കുറ്റകൃത്യ തോതിലേക്കും നയിക്കുന്നു. ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൊള്ളയടി ഇവിടെ സർവസാധാരണമാണ്. പണം തട്ടാനായുള്ള തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിലപേശലും ഹെയ്റ്റിയിലെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്. ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നവരിൽ സമ്പന്നർ മുതൽ പാവപ്പെട്ടവർ വരെയുണ്ട്. പോക്കറ്റടി, മോഷണം എന്നിവയും ഹെയ്റ്റിയൻ നഗരങ്ങളിൽ സർവസാധാരണം.

പോ‍ർട്ടോ പ്രിൻസ് നഗരത്തിലെ ബെൽഎയർ, കാരിഫോർ, മാർട്ടിസാന്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ സംഘം ചേർന്നുള്ള മാഫിയാ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. ഇവിടങ്ങളിലെ ചേരികളുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം കുറ്റവാളിസംഘങ്ങളുടെ കൈയിലാണ്. പല സംഘങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ചു ചേർന്ന കൂട്ടായ്മകൾ വരെയുണ്ട്. ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഇവിടെ കൂടുതലാണ്. ഇത്തരം കുറ്റങ്ങളിൽ കുറ്റവാളികൾക്കു ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതും കുറവ്. 2010 ജനുവരി 12നു സംഭവിച്ച വൻ ഭൂകമ്പം വർത്തമാനകാല ഹെയ്റ്റിയെ തകർത്തുകളയാനും പോന്നതായിരുന്നു. 800 കോടി യുഎസ് ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം ഇതു മൂലം രാജ്യത്തുണ്ടായി. ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ അസ്ഥിരതയ്ക്കു മേലാണ് ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാഫിയ സംഘങ്ങളും വർധിത തോതിൽ പടർന്നു പന്തലിച്ചത്.

