വിജയത്തുടർച്ച തേടി ശബരീനാഥൻ; കോൺഗ്രസ് കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കാൻ സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙അരുവിക്കര അണക്കെട്ട് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ തുറന്നാൽ തലസ്ഥാനം വെള്ളത്തിലാകുമെന്നാണ് അനുഭവം. അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെട്ടി തുറക്കുമ്പോൾ ഫലം അപകടത്തിലാക്കാതിരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് മുന്നണികൾ. സഹ്യന്റെ മടിത്തട്ടിലുള്ള മലയോര കർഷക മേഖലയാണ് അരുവിക്കര. കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവായിരുന്ന ജി.കാർത്തികേയൻ 1991 മുതൽ തുടർച്ചയായി മത്സരിച്ചു വിജയിച്ച ആര്യനാട് മണ്ഡലം 2011ലാണ് അരുവിക്കരയായത്. ആ വർഷത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജി.കാർത്തിയേകന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 10,674 വോട്ട്.‌

2015ല്‍ കാർത്തികേയന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മകൻ കെ.എസ്.ശബരീനാഥന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 10,128 വോട്ട്. 2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം 21,314 ആയി. കോൺഗ്രസിന്റെ കോട്ടപിടിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ ഇത്തവണത്തെ വരവ്. കാട്ടാക്കട ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായ ജി. സ്റ്റീഫനാണ് സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി. മുൻജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് വി.കെ.മധുവിനെ പരിഗണിക്കുന്നതായി പ്രചാരണമുണ്ടായശേഷം സ്റ്റീഫൻ സ്ഥാനാർഥിയായപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ മുറുമുറുപ്പുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നു പാർട്ടി നേതൃത്വം പറയുന്നു.

ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മയും അച്ഛനും നഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റീഫനു പാർട്ടി ഓഫിസായിരുന്നു അഭയകേന്ദ്രം. 22–ാം വയസിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും പിന്നീട് പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡൻറുമായി. നാടാർ സമുദായത്തിനു വോട്ടു ബാങ്കുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ സ്റ്റീഫന്റെ വരവ് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നു പാർട്ടി കരുതുന്നു.

ഘടകകക്ഷികൾ വർഷങ്ങളായി മത്സരിച്ചതാണ് പാർട്ടിക്ക് അടിസ്ഥാനമുള്ളയിടത്ത് ജയിക്കാനാകാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണമായി പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നത്. എൽഡിഎഫിൽനിന്ന് ആർഎസ്പിയായിരുന്നു മത്സരിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് എം.വിജയകുമാറിലൂടെ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയുണ്ടാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായി എ.എ.റഷീദ് എത്തിയെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാനായില്ല. റഷീദിന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനെതിരെ പാർട്ടിയിൽ എതിർപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഹൈന്ദവ നാടാർ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാനായാൽ ജനകീയനായ സ്റ്റീഫനിലൂടെ ചരിത്രവിജയം നേടാമെന്നു പാർട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മറുവശത്ത് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ശബരീനാഥൻ. മണ്ഡലത്തിലെ മുക്കും മൂലയും അറിയാവുന്ന, ആഴത്തിൽ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുള്ള ശബരിക്കു ഭൂരിപക്ഷം കൂടുമെന്നു പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ശബരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വികസന സന്ദേശപദയാത്ര പൂർത്തിയായി ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു. സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുന്നിൽ മാസങ്ങളായി സമരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സിപിഒ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കണ്ട് പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിച്ചശേഷമായിരുന്നു കലക്ട്രേറ്റിൽ നോമിനേഷൻ നൽകിയത്.

സി.ശിവൻകുട്ടിയാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി. നിലവില്‍ ബിജെപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച സിനിമാ സംവിധായകൻ രാജസേനൻ നേടിയത് 20,294 വോട്ടാണ്. മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിയുടെ ശക്തികൂടുകയാണെന്നും അതുവോട്ടായി മാറുമെന്നും നേതൃത്വം പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടു നില:

കെ.എസ്.ശബരീനാഥൻ–70,910, എ.എ.റഷീദ്–49,596, രാജസേനൻ 20,294. 2015ലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടുനില: ശബരീനാഥൻ–56,448, എം.വിജയകുമാർ–46,320, ഒ.രാജഗോപാൽ–34,145. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി അടൂർപ്രകാശിന് 8549 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു. മുൻ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പുകളേക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷം കൂടി. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാറ്റുമാറി വീശിയപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് മുന്നിലെത്തി.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടുനില:

എൽഡിഎഫ്–57,997, യുഡിഎഫ്–51,634, ബിജെപി–29,476. അരുവിക്കര, ആര്യനാട്, തൊളിക്കോട്, വിതുര, കുറ്റിച്ചൽ, പൂവച്ചൽ, വെള്ളനാട്, ഉഴമലയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മണ്ഡലം. ഇതിൽ വെള്ളനാട് ഒഴികെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ഭരിക്കുന്നത് എൽഡിഎഫ്. വോട്ട് വിഹിതത്തില്‍ മുന്നിൽ നായർ വിഭാഗവും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മുസ്‌ലിം വിഭാഗവും മൂന്നാമത് ദലിത് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളുമാണ്. ആദിവാസി വിഭാഗക്കാർ ഏറെയുള്ള മണ്ഡലം കൂടിയാണ് അരുവിക്കര.

English Summary: A straight fight on the cards in aruvikkara