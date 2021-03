‘ദേശ്മുഖിനെതിരെയുള്ള ആരോപണം ഗൗരവമേറിയത്; തീരുമാനം ഉദ്ധവിന്റേത്’

മുംബൈ∙ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉപയോഗിച്ച് പണപ്പിരിവ് നടത്തിയെന്ന മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖിനെതിരെയുള്ള ആരോപണം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ. ഈ വിഷയത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയാണെന്നും ശരദ് പവാർ പറഞ്ഞു.

പൊലീസ് സേനയിൽ വളരെ മുതിർന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണം തന്നെ ആവശ്യമാണെന്നും പവാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജൂലിയോ റിബേറോ എന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ കേസന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



അംബാനിക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സച്ചിൻ വാസെയോട്, എല്ലാ മാസവും ബാറുകളിൽനിന്ന് 100 കോടി രൂപ പിരിക്കാൻ മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായാണ് മുൻ മുംബൈ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പരംബീർ സിങ് ആരോപിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിലാണു ഞെട്ടിക്കുന്ന ആരോപണം.



കത്തിന്റെ പകർപ്പ് സഹിതം മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത പുറത്തുവിടുകയായിരുന്നു. അംബാനിക്കേസിൽ അന്വേഷണം തന്നിലേക്ക് എത്തുമെന്ന ആശങ്കയാണു പരംബീറിനെന്നാണ് ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിയ മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖിന്റെ പ്രതികരണം.



