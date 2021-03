ബംഗാളിൽ രാഹുൽ ഇറങ്ങിയാൽ കേരളം എന്താകും? ശങ്ക ഒഴിയാതെ കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബംഗാളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രചാരണത്തിനിറക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം. കേരളത്തിൽ ഇടതു മുന്നണിയെ എതിർക്കുകയും ബംഗാളിൽ അവരുമായി സഖ്യത്തിൽ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു കാരണം.

കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന ഏപ്രിൽ ആറു വരെ ബംഗാളിൽ രാഹുലിനെ പ്രചാരണത്തിനിറക്കരുതെന്ന വാദം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ശക്തമായി. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളും ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ത്രികോണ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ബംഗാളിൽ രാഹുലിനെ സജീവമായി രംഗത്തിറക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണു ബംഗാൾ ഘടകം.

കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിയും വരെ രാഹുലിനെ ബംഗാളിൽ ഇറക്കിയേക്കില്ലെന്നു പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ബംഗാളിൽ ഇടത് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം രാഹുൽ വേദി പങ്കിടുന്നത് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ ബിജെപി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന ആശങ്ക പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിനുണ്ട്. ഇടതു നേതാക്കൾക്കൊപ്പമുള്ള രാഹുലിന്റെ പ്രചാരണ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നാൽ അതു കേരളത്തിൽ വിശദീകരിക്കുക എളുപ്പമാകില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കെപിസിസി നേതൃത്വവും ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാഹുൽ ഗാന്ധി

ഒരു മാസത്തിനിടെ അസം, തമിഴ്നാട്, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം തവണ പ്രചാരണം നടത്തിയ രാഹുൽ ബംഗാളിലേക്ക് ഇനിയും പോയിട്ടില്ല. ഫെബ്രുവരി അവസാനം കൊൽക്കത്തയിലെ ബ്രിഗേഡ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കോൺഗ്രസ് – ഇടത് – ഇന്ത്യൻ സെക്യുലർ ഫ്രണ്ട് (ഐഎസ്എഫ്) എന്നിവയുടെ സംയുക്ത പ്രചാരണ സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുലിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പദ്ധതിയിട്ടെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം അതുപേക്ഷിച്ചു. താരപ്രചാരകയായ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ബംഗാളിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്.

അതേസമയം, രാഹുലിനെ എത്രയും വേഗം പ്രചാരണക്കളത്തിലിറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബംഗാൾ ഘടകം ഹൈക്കമാൻഡിനു മേൽ ശക്തമായ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പലതവണ ബംഗാളിലെത്തിയിട്ടും രാഹുൽ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനു തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവുമധികം പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണു കേരളം. ആഞ്ഞുപിടിച്ചാൽ അസമിലും ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന നേരിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എന്നാൽ, തൃണമൂലും ബിജെപിയും മുൻനിരയിൽ പോരാടുന്ന ബംഗാളിൽ അത്തരം പ്രതീക്ഷകളൊന്നും പാർട്ടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ, കേരളത്തിലെ സാധ്യതകളെ തകിടം മറിക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾ രാഹുലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവരുതെന്നാണു ഹൈക്കമാൻഡ് നിലപാട്.

രാഹുലിനെ ബംഗാളിൽ പ്രചാരണത്തിനിറക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് സ്വീകരിക്കും. കേരളത്തിലെ നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി ഏപ്രിൽ 6 വരെ ബംഗാളിനു കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. രാഹുലിന്റെ ബംഗാളിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലെ ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ‘‘സിഗ്‌നൽ ലഭിക്കാതെ ഒൗട്ടറിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ പോലെയാണു ബംഗാളിൽ രാഹുലിന്റെ അവസ്ഥ!’’

English Summary: Congress avoid pushing Rahul Gandhi in the Bengal campaign due to alliance compulsions