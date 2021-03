‘സിപിഎം ദുർബലമായതിനാലല്ല കോൺഗ്രസ് ബാന്ധവം; ശബരിമല വിവാദം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്’

കേരളത്തിലൊഴികെ കോൺഗ്രസുമായി വ്യക്തവും പരസ്യവുമായ ധാരണയോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം മൽസരിക്കുന്നത് ഒലിച്ചുപോയ മണ്ണ് തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ്. എന്നിട്ടുവേണം വീണ്ടും ചുവടുറപ്പിക്കാൻ. അതിനിടെ, കേരളത്തിൽ ശബരിമലയെന്ന വിവാദത്തിലേക്ക് പാർട്ടി വീണ്ടും വഴുതിവീണു. കേരളം, ബംഗാൾ, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, അസം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി സംസാരിക്കുന്നു.

കോൺഗ്രസ് മുഖ്യശത്രുവെന്ന സിപിഎം നിലപാട് മാറി. പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കോൺഗ്രസും കൂടെ വേണം എന്ന സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച്?

ഇടതു പാർട്ടികൾക്ക് എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമിതാണ്: ആരാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കേണ്ടത്? സാഹചര്യമനുസരിച്ചാണ് ആ തീരുമാനം. കോൺഗ്രസിനെ പരാജപ്പെടുത്തുകയെന്നതായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തും തുടർന്നിങ്ങോട്ടും ലക്ഷ്യം. ഇന്ന്, ബിജെപി രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും മതനിരപേക്ഷ അടിത്തറയും തകർക്കാൻ നീങ്ങുന്നു; മനുഷ്യരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതമാർഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു; എല്ലാത്തരം വിയോജിപ്പുകളെയും കാടൻ രീതിയിൽ നേരിടുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ളവർ അധികാരത്തിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ കക്ഷികളും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം.

എന്നാൽ, അതിനുള്ള രീതി ഒാരോ സംസ്ഥാനത്തെയും മൂർത്തമായ സ്ഥിതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും – ഇന്ത്യയുടെ വിവിധങ്ങളായ സങ്കീർണതകൾ പരിഗണിക്കണം. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസുമായി സഹകരണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ വൈരുധ്യമില്ല. 2004ൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു: ബിജെപിയുടെ വാജ്പേയി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചുവരരുത്; ബദൽ മതനിരപേക്ഷ സർക്കാരിനെ ഞങ്ങൾ ‍പിന്തുണയ്ക്കും. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ മാത്രമേ മതനിരപേക്ഷ സർക്കാരുണ്ടാക്കാനാവൂ എന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും കേരളത്തിൽ ജനം ‍‍ഞങ്ങൾക്ക് 18 സീറ്റ് തന്നു, കോൺഗ്രസിന് ഒരു സീറ്റുപോലും ലഭിച്ചില്ല. ഇടതിനു ലോക്സഭയിൽ ലഭിച്ച 61 സീറ്റിൽ 57ഉം കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയുള്ളതായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ മൻമോഹൻ സിങ് സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചു. രാജ്യതാൽപര്യമായിരുന്നു കാരണം. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലും, ബിജെപി ഒരു സംസ്ഥാനത്തും സർക്കാരുണ്ടാക്കരുത്.

ചോദിച്ചത് കോൺഗ്രസിന്റെ കൂട്ടില്ലാതെ ഇടതിനു പറ്റില്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചാണ്...

അത് ഇടതിന്റെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല. ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ കേന്ദ്രത്തിൽ പിന്തുണച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടതിന്റെ പാദമുദ്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ്, 2004ൽ. അപ്പോൾ, പിന്തുണയ്ക്ക് വലുപ്പവുമായി ബന്ധമില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദുർബലമായതിനാൽ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന അനുമാനം ശരിയല്ല.

ബിജെപി ജയിക്കുന്നത് അവരുടെ ബലത്തെക്കാൾ പ്രതിപക്ഷ വോട്ട് ഭിന്നിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ബംഗാളിൽ ബിജെപി കരുത്താർജിക്കുമ്പോഴും ബിജെപിയെയും തൃണമൂലിനെയും തോൽപിക്കണമെന്നാണ് ഇത്തവണയും സിപിഎം പറയുന്നത്.

ഒാരോ സംസ്ഥാനത്തെയും സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. ബംഗാളിൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കു വലിയ നേട്ടമുണ്ടായത് തൃണമൂലിനെതിരായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം കാരണമാണ്. കോൺഗ്രസും ഇടതും മറ്റു കക്ഷികളും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമത്രയും ബിജെപിക്കു നേട്ടമായി. അതിൽനിന്നു പഠിക്കേണ്ടതെന്താണ്? എല്ലാ ബിജെപി വിരുദ്ധരും ബംഗാളിൽ ഒന്നിച്ചാൽ, അത് ബിജെപിയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കും. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമത്രയും ബിജെപിക്ക് മുതലാവും. ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായ ത്രികോണ മൽസരമാണ് – ഇടത് നയിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷ മുന്നണി ഭരണവിരുദ്ധ മതനിരപേക്ഷ നിലപാടുകാരെ ഒന്നിച്ചുനിർത്തുന്നു. ഈ നിലപാടുള്ളവർക്കായി 2019ൽ ഒരു മതനിരപേക്ഷ ബദലില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇടതിനു ലഭിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷ വോട്ടത്രയും ബിജെപിയുടെ നഷ്ടമാണ്.

മതനിരപേക്ഷ വോട്ടിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ബിജെപി വിരുദ്ധവോട്ടാണ്.

ബിജെപി വിരുദ്ധ വോട്ടും തൃണമൂൽ വിരുദ്ധ വോട്ടുമുണ്ട്. തൃണമൂൽ വിരുദ്ധ വോട്ടത്രയും 2019ൽ ബിജെപിക്കു കിട്ടി. ഇപ്പോൾ അത് ഭിന്നിക്കും. അതിൽ ഏറെയും ഞങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും. ബിജെപി വിരുദ്ധ വോട്ട് ഭിന്നിക്കും. തൃണമൂലിന്റെ തകർച്ച കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ആ വോട്ടുകൾ താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും – തൃണമൂലിന്റെ 32 സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരാണ് ബിജെപിയിലേക്കു പോയിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ നേടാനുള്ള തൃണമൂൽ ശേഷി ഏറെ കുറ​ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രമുഖർ പലരും ബിജെപിയിലേക്കു പോയിരിക്കുന്നു.

പക്ഷേ, മതനിരപേക്ഷ വോട്ടുകളിൽ വലിയ പങ്കും ലഭിക്കാൻ തക്ക രീതിയിൽ ജനത്തിന്റെ വിശ്വാസം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഇടതിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

2016ൽ, 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദ്യമായി ബിജെപി വോട്ട് കുറഞ്ഞു. 17 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 10 ശതമാനമായി. അതു സംഭവിച്ചത് കോൺഗ്രസും ഇടതും തമ്മിൽ അയഞ്ഞ രീതിയിലൊരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ്. അത്തരമൊരു അയഞ്ഞ ധാരണയിലും കോൺഗ്രസിനും ഇടതിനുംകൂടി 40 ശതമാനത്തിനടുത്ത് വോട്ട് ലഭിച്ചു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ വോട്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞു. എപ്പോഴെല്ലാം ഇടതും വിശ്വസനീയമായൊരു ബദലും സഹകരിച്ചോ, അപ്പോഴെല്ലാം വോട്ട് ശതമാനം കൂടി, പിന്തുണ വീണ്ടെടുത്തു. അതുതന്നെ ഇത്തവണയും സംഭവിക്കും, കൂടുതൽ ശക്തമായി. ബംഗാളിൽ റാലികളിലെ ജനക്കൂട്ടവും സമരങ്ങളും ടിക്കറ്റ് വിതരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർക്കു നൽകിയ കൂടുതലായ പ്രാതിനിധ്യവും അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇടതിന് ബംഗാളിൽ അതിന്റെ നഷ്ടം പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാനാവുമെന്നാണോ? സിംഗൂറും നന്ദിഗ്രാമുമൊക്കെ മറക്കപ്പെട്ട്?

പ്രതാപമല്ല, അടിത്തറ വീണ്ടെടുക്കാനാവും. സിംഗൂറും നന്ദിഗ്രാമുമൊക്കെ പുതുതലമുറയ്ക്കു ചരിത്രമാണ്. ജനസംഖ്യയിലെ മാറ്റം കണക്കിലെടുക്കണം. ബംഗാളിലെ ജനം മാറ്റമാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഞങ്ങൾക്കു ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട 2011ൽ, വോട്ടർമാരിലേറെയും ഇടതു ഭരണം തുടങ്ങിയശേഷം ജനിച്ചവരായിരുന്നു. അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇടതു ഭരണം മാത്രമായിരുന്നു. സ്വഭാവികമായും ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിച്ചു: ഒരേ കൂട്ടർതന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുന്നെങ്കിൽ എന്തു ജനാധിപത്യം? ആ തോന്നലിനെ കുറച്ചുകാണാനാവില്ല.

2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ പ്രധാന വിഷയമായിരുന്നു ശബരിമല. അത് ഇടതിന് വലിയ തിരിച്ചടിയുമായി. ഇപ്പോൾ അതേ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനിടെ വിവാദമായിരിക്കുന്നു.

2019ൽ കേന്ദ്രത്തിൽ വർഗീയ ശക്തികൾക്ക് പ്രധാനബദലായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടത് കോൺഗ്രസാണ്. അതായിരുന്നു പ്രധാന വികാരം. അല്ലാതെ, മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റു കാരണങ്ങളല്ല. ശക്തമായ മോദി വിരുദ്ധ ബദൽ ആരെന്നു നോക്കി ജനം വോട്ട് ചെയ്തു. ഇതേ ജനം 2016ൽ അതേ തരത്തിലല്ല വോട്ട് ചെയ്തത്, സംസ്ഥാനത്ത് മികച്ച ഭരണം നൽകാൻ ആർക്കു സാധിക്കുമെന്നാണ് ജനം നോക്കിയത്.

2019ൽ ശബരിമല വിഷയമല്ലായിരുന്നു?

ശബരിമലയെന്നത് ഇപ്പോൾ വിഷയമല്ല. ഉള്ളത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വിവാദമാണ്. ക്ഷമിക്കണം, മാധ്യമങ്ങൾക്കും അതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട്. ശബരിമല വിഷയം 9 അംഗ ബെഞ്ചിനു മുന്നിലാണ്. വിധി വരുന്നതുവരെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ, വിവാദമില്ല. വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതു നടപ്പാക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുമായും ചർച്ച നടത്തിയിട്ടാവും എന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ, അക്കാര്യത്തിലും വിവാദമില്ല. എവിടെയാണ് വിവാദം? വിവാദമില്ല. വിവാദം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്.

ശബരിമലയെ വീണ്ടും വിഷയമാക്കാൻ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് ഏറെ മുന്നോട്ടുപോയിരുന്നില്ല. ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ മാപ്പപേക്ഷ വിഷയം വീണ്ടും സജീവമാക്കി. അപ്പോൾ, പുതിയ വിവാദം സിപിഎം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

അതിനുള്ള ഉത്തരം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ്. ജനത്തോടു പറയാൻ മറ്റൊരു വിഷയവുമില്ലാത്തവരാണ് വിവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നതും. ജനക്ഷേമത്തിനു വ്യക്തമായ പരിപാടിയും നയവുമില്ലാത്തവർക്ക് ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം.

ദേവസ്വം മന്ത്രിയോടു പാർട്ടി വിശദീകരണം ചോദിച്ചോ?

അക്കാര്യം സംസ്ഥാന പാർട്ടി പരിശോധിക്കും. അത് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യും.

ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെട്ടല്ലോ?

കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ആരെയാണ് വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാത്തത്? മറ്റൊന്നുമില്ലാത്തപ്പോൾ ഇതാണ് അവർ െചയ്യുക.

ശബരിമല വിഷയം 9 അംഗ ബെഞ്ച് മുൻപാകെ എന്നു പറയുമ്പോൾ, നേരത്തെയുള്ള വിധി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതു നിലവിലുണ്ട്. 9 അംഗ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കുന്നത് ശബരിമലയുൾപ്പെടെ സ്ത്രീകളും മതസ്വാതന്ത്ര്യവും സംബന്ധിച്ച പല വിഷയങ്ങളാണ്.

വിവാദമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സുപ്രീം കോടതി വിധിമൂലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അവർ ഒരു വിധി നൽകി. അത് പുനഃപരിശോധനയ്ക്കു പോയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലംവരുന്നതുവരെ വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. അതേക്കുറിച്ച് ആരും അഭിപ്രായം പറയരുതെന്നാണ് ഞാൻ കരുന്നത്.

സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലോ സിപിഎം നിലപാടെടുക്കുന്നത്?

ലിംഗപരമായ തുല്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ പുതുതായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ? പാർട്ടിയുടെ നിലപാടറിയില്ലേ? അതെന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ വിഷയമാക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അതിനെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ്.

വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് എൽഡിഎഫ് പ്രകടനപത്രികയിൽ പറയുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലങ്ങളിൽ പാർട്ടി നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വരുന്നു, ലിംഗപരമായ തുല്യത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ..!

വിശ്വാസ സംരക്ഷണമെന്നതിൽ സിപിഎമ്മിന് തുടക്കം മുതലേ കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ട്. വിശ്വാസം ഒാരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. ആ അവകാശത്തിന്റെ പൂർണ സംരക്ഷണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്നു. വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കോ സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിലേക്കോ കടക്കരുത്. അങ്ങനെ അതിനെ വേർതിരിച്ചുനിർത്തുന്നതാണ് മതനിരപേക്ഷത. അതിൽ സിപിഎം പ്രതിബദ്ധമാണ്. അതിൽ മാറ്റമില്ല, അത് അങ്ങനെ തുടരും.

ശബരിമല മാറ്റിവയ്ക്കാം, ലിംഗപരമായ തുല്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ സിപിഎം നിലപാടെന്താണ്?

സുപ്രീം കോടതി ആ വിഷയം പരിഗണിക്കുകയാണ്. അതിൽ വിധിവരുന്നതുവരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല. അവർ നൽകുന്ന വിധി രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കു ബാധകമാകും. അതിനു കാത്തിരിക്കാം, എന്താണ് തിടുക്കം?

സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാർ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം തിരുത്തണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. അതു പരിഗണിക്കുമോ?

അതിന്റെ ഉത്തരം പറയേണ്ടതു സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്, ഞങ്ങളല്ല.

സിപിഎമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക വരുംമുൻപേ സഖാക്കൾ തെരുവിൽ പ്രതിഷേധത്തിനിറങ്ങി. കേന്ദ്രീകൃത ജനാധിപത്യരീതിയുള്ള പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച പട്ടികയിൽ ചില മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി!

ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യ രീതി അറിയില്ലെന്നുണ്ടോ? ലഭിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേതൃത്വം തയ്യാറാക്കുന്ന പട്ടിക താഴേത്തട്ടിലേക്ക് ജില്ലകളിലേക്കും മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും അഭിപ്രായത്തിനായി അയയ്ക്കുന്നു. മറുപടി ലഭിച്ചശേഷം മാത്രമാണ് തീരുമാനം. അതുവരെ ആലോചനകളാണ്. അതിൽ ഒട്ടേറെ അഭിപ്രായം ലഭിക്കും. കേരളത്തിലേത് വലിയ പാർട്ടിയായതിനാൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളും പരസ്യമാവും. അത് തീരുമാനപ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ്. കേന്ദ്രീകൃത ജനാധിപത്യം തീരുമാനത്തിനു ശേഷമാണ്, അതിനു മുൻപല്ല. അതുവരെ ഉൾപ്പാർട്ടി ജനാധിപത്യമാണ്. അതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നുമില്ല. കുറ്റ്യാടി സീറ്റിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു, സീറ്റ് തിരികെയെടുക്കുകയെന്ന്. അത് അവരുടെ വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതനുസരിച്ച് എൽഡിഎഫ് തീരുമാനമെടുത്തു.

പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകാൻ 2 ടേം കർശനമായി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ, 70 കഴിഞ്ഞവരാണ് പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് എന്നതും പരിഗണിക്കുന്നില്ലേ?

എപ്പോഴും അനുഭവ സമ്പത്തിന്റെയും ചെറുപ്പത്തിന്റെയും മിശ്രണമാണ് വേണ്ടത്. എത്ര കരുതലോടെ അതു ചെയ്യുന്നുവെന്നതാണ് പ്രധാനം. അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. 2 േടം എന്നതു വ്യവസ്ഥയാണ്. രാജ്യസഭയിലേക്ക് എനിക്ക് ഒരു ടേം കൂടി ലഭിക്കാതിരുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ വിഷയമാക്കി. എന്നാൽ, വ്യവസ്ഥയെന്നത് കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടായ പരസ്യപ്രതിഷേധം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാസംവിധാനം ദുർബലമെന്നുകൂടിയാണ്. അധികാരവും തീരുമാനങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനവുമുണ്ട്.

ഇത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെ സാധാരണ പ്രക്രിയയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പല ഊഹങ്ങൾക്കും ശ്രമിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചശേഷം തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയെന്നതാണ് രീതി. അതേക്കുറിച്ച് അധികാര കേന്ദ്രീകരണം, ചിലർ പിടിമുറുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല.

അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അധികാരം ചിലരിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യമില്ല?

ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ പ്രവർത്തന സംവിധാനമുണ്ട്, സമിതികളുണ്ട്. കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം, ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്നതാണ് രീതി. അത് പാലിക്കപ്പെടുന്നു. അധികാരകേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ വിഷയമേയില്ല.

കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയേക്കാൾ കരുത്തനെന്നാണ് വിമർശകപക്ഷം.

വിമർശകർ വിമർശകരാണ്. അവർ പറയട്ടേ. ഞങ്ങൾക്കു ഞങ്ങളുടെ സമിതികളും സംവിധാനവുണ്ട്. അവ അവയുടേതായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തും പറയാം. അതു ഞങ്ങൾക്കു പ്രശ്നമല്ല. ഞങ്ങൾ പാർട്ടി ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പ്രവർത്ത രീതിയനുസരിച്ചുമാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. അത് സാധാരണരീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്.

അധികാരം വ്യക്തികളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തകരാൻ കാരണമെന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് സിപിഎമ്മിനെക്കുറിച്ചാണ്. സിപിഎമ്മിൽ അധികാരം വ്യക്തികളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞാനൊരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ സജീവമായി രംഗത്തില്ലാത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച്?

കേരള രൂപീകരണശേഷം വിഎസ് സജീവമായി ഇല്ലാത്ത ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ ഇതിഹാസങ്ങളിലൊന്നാണ്. സിപിഐ ദേശീയ കൗൺസിലിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നവരിൽ ഇന്നു ജീവിച്ചിരുക്കുന്ന രണ്ടു പേരിലൊരാൾ. ഇഎംഎസും എകെജിയുമൊക്കെപ്പോലെ മുൻനിരക്കാരിലൊരാളാൾ. എന്നാൽ, ജീവിതത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും നിയമങ്ങളുണ്ടല്ലോ – പ്രായവും ശരീരസ്ഥിതിയും അദ്ദേഹത്തെ ഇത്തവണ സജീവമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

കേരളത്തിലെ സിപിഎമ്മിൽ നേതൃതലത്തിൽ വടക്ക് – തെക്ക് സന്തുലനം വിഎസിന്റെ പിൻമാറ്റത്തോടെ ഇല്ലാതായ സ്ഥിതിയാണല്ലോ. തെക്കൻ കേരളത്തിൽനിന്ന് തലയെടുപ്പും കെൽപുമുള്ള നേതാക്കളില്ലാത്ത സ്ഥിതി.

ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് വിഎസിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത്. അത് ആരുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കും. എന്നാൽ അതിനു പകരമുള്ളവർ കടന്നുവരും. സൂചിപ്പിച്ച ആ സന്തുലനം കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും നിലനിർത്തയിട്ടുണ്ട്, ഭാവിയിലും പാലിക്കപ്പെടും.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ആരെയും തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കാണുന്നില്ല?

കാണാതിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാനെന്തു ചെയ്യാൻ? വിഎസിന് 7 പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തന പശ്ചാത്തലമാണുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെയത്ര തലയെടുപ്പുള്ള ഒരാൾ വേഗത്തിലെങ്ങനെയുണ്ടാവാൻ? ആ തലത്തിലേക്കു വരാൻ കെൽപുള്ള ഒട്ടേറെ സഖാക്കളുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ ബിജെപി – സിപിഎം ഡീലുണ്ടെന്നാണ് ആർഎസ്എസ്–ബിജെപിയിലെ ഒരു പ്രമുഖൻതന്നെ അടുത്തിടെ ആരോപിച്ചത്. ബിജെപിയുടെ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരത അ‍ജൻഡയും നിലനിൽപിനുള്ള സിപിഎം ശ്രമങ്ങളും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അതു പ്രസക്തമായ ആരോപണമല്ലേ?

സംഗതി നേരെ തിരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ, അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല. ഒ.രാജഗോപാൽതന്നെ അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസാണ് അദ്ദേഹത്തെ നേമത്തു ജയിപ്പിച്ചതെന്ന്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിൽനിന്നു പോയവരിൽ പകുതിയും ചേർന്നത് ബിജെപിയിലാണ്.

ബിജെപിയുടെ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരത അജൻഡയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

ആരിൽനിന്നും മുക്തമായ ഭാരതം പറ്റില്ല. എന്താണ് പാർട്ടിയുടെ തത്വങ്ങളെന്നതാണ് പ്രധാനം. പരിപാടികൾ, നയങ്ങൾ. അതാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. ആരു ജയിച്ചാലും ബിജെപി സർക്കാരുണ്ടാക്കുമെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി – ഗോവയിലും കർണാടകയിലും മധ്യപ്രദേശിലുമൊക്കെ അതാണു കണ്ടത്. ബിജെപിക്കത് ഏറെയും ബിസിനസാണ്, രാഷ്ട്രീയമല്ല. അതിനവർ എല്ലാം കച്ചവടമാക്കും.

ബംഗാളിൽ ഇടതാണ് മുന്നണിയെ നയിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുന്ന സ്ഥിതി എത്തിയിരിക്കുന്നു. താങ്കൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായതിൽപിന്നെ കോൺഗ്രസിനോടുള്ള സിപിഎം സമീപനത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നു.

ആ മാറ്റത്തിന് ഞാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായതുമായി ബന്ധമില്ല. രാജ്യത്തെ സാഹചര്യത്തിന്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമീപനമാണ്. ബിജെപി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടും സ്ഥാപനങ്ങളോടും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ, ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് താൽപര്യപ്പെട്ടവരൊക്കെയും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്നു വിലയിരുത്തി. അതാണ് വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർഥ്യം. അതിന് ആരാണ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെന്നത് പ്രസക്തമല്ല.

ടിക്കറ്റ് വിതരണത്തിൽ വനിതകളെ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ ഇടതു പാർട്ടികളും കോൺഗ്രസിനെയും ബിജെപിയെയും പോലെയെന്നാണ് കാണുന്നത്. വനിതാ സംവരണത്തിനായി ഏറെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നവരാണ് ഇടതു പാർട്ടികൾ.

സാഹചര്യം മാറും, മാറുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, വൃദ്ധരുടെ പാർട്ടിയെന്ന്. ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള വേഗം മെച്ചപ്പെടണമെന്നുതന്നെയാണ് എന്റെയും നിലപാട്.

ദലിതർക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്ന കാര്യത്തിലും ഇതേ വാദമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്.

ഒരേ വാദമല്ല. പ്രക്രിയയുടെ കാര്യമാണ്. അതു മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞാനും സമ്മതിക്കുന്നു, വേഗം കൂടണം.

അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബിജെപി ശക്തമായി സാന്നിധ്യമുറപ്പിക്കുകയാണ്. കേരളവും തമിഴ്നാടും മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കുന്നു?

അവരുടെ കടന്നുവരവു രീതികളിൽ പലതിനും നയങ്ങളും പരിപാടികളുമായി ബന്ധമില്ല. നയപരിപാടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയം. ബിജെപി അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ഇഡിയെയും സിബിഐയെയും രാഷ്ട്രീയ ഏജന്റുമാരാക്കും; അല്ലെങ്കിൽ ബ്ളാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യും, അതുമല്ലെങ്കിൽ പണമുപയോഗിക്കും. അതിനെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമെന്നു പറയാനാവില്ല. വെറും കച്ചവടമാണ്. അവർ രാഷ്ട്രീയത്തെ കച്ചവടമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അത് രാജ്യതാൽപര്യത്തിനു വിരുദ്ധമാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം വിജയപരാജയങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നതിൽ സിപിഎം മിടുക്കരാണ്. ഇപ്പോൾ, തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് എന്താണ് വിലയിരുത്തൽ?

പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കിനെ നന്മയായി കാണണം. മറ്റു പാർട്ടികൾ അതു ചെയ്യാറില്ല. ഇത്തവണ, നാലു പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്നിടത്തും ബിജെപി സർക്കാരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അസമിൽ അവർ ഭരണത്തിലാണ്. അവിടെ ശക്തമായ മൽസരമാണ്. മറ്റു പലയിടത്തുമെന്നപോലെ, ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സഖ്യകക്ഷികൾ ബിജെപിയെ വിട്ടുപോകുന്നു. അസമിൽ ബോഡോ നാഷനൽ ഫ്രണ്ട് വിട്ടുപോയി. അതു വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ താൽപര്യത്തിനനുസൃതമായ തിരിച്ചടിയാണ് ബിജെപിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്.

ബിജെപിയെ തടയാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്തുണയെന്നത് വേണ്ടിവന്നാൽ ബംഗാളിലും പ്രതീക്ഷിക്കാമോ?

ത്രിശങ്കു സഭയാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യം ഞങ്ങളോടല്ല, തൃണമൂലിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോടു ചോദിക്കണം. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷം അവർ പല കാര്യങ്ങളിലും ബിജെപിക്കൊപ്പമായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മന്ത്രിസഭയിലുമുൾപ്പെടെ.

നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദ്യം.

അവർ മുൻപത്തേപോലെ ബിജെപിക്കൊപ്പം പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാലോ? അവർ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. അപ്പോൾ, അവർ പറയട്ടേ. ഏറെയും അവർ ബിജെപിക്കൊപ്പം പോകാനാണ് സാധ്യത.

കേരളത്തിൽ?

ഞങ്ങൾ ഭരണത്തിൽ തുടരും. സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളാണ് കാരണം. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലും കോവിഡ്കാലത്തുമുണ്ടായ നടപടികൾ, ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ, വർഗീയതയെ ചെറുക്കാനുള്ള നടപടികൾ, മുന്നോട്ടുവച്ച ബദൽ പരിപാടികൾ – ഇവ നാലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനവിധി എൽഡിഎഫിന് അനുകൂലമാകും.

English Summary: Sitaram Yechury Speaks About Sabarimala, CPM-Congress tie up, Bengal Politics etc