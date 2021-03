കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടാൻ കാരണം ആളുകളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ: എയിംസ് ഡയറക്ടർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ‍് അവസാനിച്ചെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ ആളുകൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതാണ് രോഗവ്യാപനം കൂടാൻ കാരണമെന്ന് എയിംസ് ഡയറക്ടർ രൺദീപ് ഗുലേറിയ. രോഗവ്യാപനത്തിന് മറ്റു കാരണങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ ഈ മനോഭാവമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വർധനയ്ക്കു കാരണം. അടിയന്തരമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ആളുകൾ പരമാവധി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ജനങ്ങൾ സഹകരണം തുടരണമെന്ന് നിതി ആയോഗ് അംഗം വി.കെ.പോൾ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോവിഡ് നിരക്കാണ് ശനിയാഴ്ച രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തത്. 43,846 പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം. ഇതിൽ 27,126 കേസുകളും മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. നവംബർ 29ന് 41,810 പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് പുതുതായി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത്. 83.14% രോഗികളും മഹാരാഷ്ട്ര, പഞ്ചാബ്, കേരളം, കർണാടക, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവടങ്ങളിലാണ്. ഇതിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് രോഗികൾ കുറയുന്ന പ്രവണത കാണിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടുതൽ സാഹചര്യത്തിൽ, പരിശോധന വർധിപ്പിക്കാൻ എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമായ പതിനേഴ് ഇടത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

രാജസ്ഥാൻ, അസം, ഗോവ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ, ജാർഖണ്ഡ്, ലക്ഷദ്വീപ്, സിക്കിം, പുതുച്ചേരി, ദാമൻ ദിയു, ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലി, നാഗാലൻഡ്, ത്രിപുര, ലഡാക്ക്, മണിപ്പുർ, മിസോറം, ആൻഡമൻ നിക്കോബർ ദ്വീപുകൾ, അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവടങ്ങിലാണ് കോവിഡ‍് മരണങ്ങളില്ലാത്തത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 4.4 കോടി പേർക്ക് കോവിഡ് വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച മാത്രം, 25,40,449 പേർക്ക് നൽകി.

English Summary: 'People Think Covid is Over': Experts Advise Caution as India Sees Year's Highest Daily Spike