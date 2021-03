തിരുവനന്തപുരം∙ 2016ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേമം മണ്ഡലത്തിലെ തോൽവിക്ക് കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ടുകച്ചവടമെന്ന് അന്നത്തെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വി.സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള. ഘടക കക്ഷികൾക്ക് സീറ്റു കൊടുത്ത് വോട്ടുകച്ചവടം നടത്തുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ രീതിയെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണ നേമത്തെ സ്ഥാനാർഥി ദുർബലനായിരുന്നുവെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വാദത്തിനാണ് സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയുടെ മറുപടി.



English Summary: Sale of votes took place in Nemom last time: V Surendran Pillai