പത്രിക തള്ളലിൽ വൻ പോര്: കോലീബിയെന്ന് എൽഡിഎഫ്; തിരിച്ചടിച്ച് യുഡിഎഫ്

തൃശൂർ∙ ഗുരുവായൂരിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി നിവേദിത സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയതിൽ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണവുമായി എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും. ‘കോലീബി’ സഖ്യമെന്ന് എൽഡിഎഫ് ആരോപിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധ അസംബന്ധമെന്നാണ് യുഡിഎഫിന്റെ മറുപടി. അതേസമയം, ഹൈക്കോടതി തീരുമാനത്തിന് ശേഷം തുടർനടപടി എന്നാണ് ബിജെപിയുടെ നിലപാട്.



ഗുരുവായൂരിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായ നിവേദിത അവസാന തീയതിയായ മാർച്ച് 19ന് 3 മണിക്കാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. ഇത് തന്നെ ദുരൂഹമെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് ആരോപണം. ഫോം ബിയിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഒപ്പിടാത്തത് കേവലം അബദ്ധമായി കാണാനാകില്ല. ഇത് യുഡിഎഫ്–ബിജെപി സഖ്യത്തിന്‍റെ കൃത്യമായ തെളിവാണ്. എൽഡിഎഫിനെ തകർക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാനാണ് എതിരാളികളുടെ ശ്രമമെന്നും എൽഡിഎഫ് ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആരോപണത്തെ യുഡിഎഫ് തളളി.

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന നിവേദിത 25,590 വോട്ടാണ് നേടിയത്. മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 9000 വോട്ടിൽനിന്നാണ് ഒറ്റയടിക്ക് 25,000 ത്തിലെത്തിയത്. അന്ന് ബിജെപി നേടിയതിലേറെയും ഗുരുവായൂർ നഗരപ്രദേശത്തെ യുഡിഎഫ് വോട്ടുകളായിരുന്നു എന്നാണ് നിഗമനം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് യുഡിഎഫിന് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ നൽകുന്ന സൂചന.

English Summary: War of words between UDF and LDF over rejection of nomination