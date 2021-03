‘അഭിപ്രായ സർവേകളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല; 100 സീറ്റു നേടി അധികാരത്തിലെത്തും’

കൊല്ലം ∙ ചാനലുകളുടെ സർവേകളെ തള്ളി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും. അഭിപ്രായ സർവേകളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും ജനങ്ങളെയാണു വിശ്വാസമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച് ജനവിധി അനുകൂലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും അനുകൂലമായി സർവേ നടത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ഏജൻസികൾ സമീപിച്ചിരുന്നു.

സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും പണം ഒഴുക്കുകയാണ്. നരേന്ദ്ര മോദി സ്വീകരിച്ച ശൈലി പിണറായി അനുകരിക്കുകയാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു. യുഡിഎഫ് 100 സീറ്റു നേടി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.



English Summary : Won't believe in poll surveys, says Mullappally Ramachandran