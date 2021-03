പത്രിക തള്ളൽ: തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനെ സമീപിക്കുമെന്ന് ബിജെപി

പത്തനംതിട്ട∙ തലശ്ശേരി, ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥികളുടെ നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയ സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനെ സമീപിക്കുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ. നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ചിഹ്നം അനുവദിക്കാൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി നൽകുന്ന ഫോം എയിൽ ദേശീയ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒപ്പില്ല എന്ന കാരണത്താലാണ് തലശ്ശേരിയിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി എൻ.ഹരിദാസിന്റെ നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയത്. ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒപ്പ് പത്രികയിൽ ഇല്ലെന്ന കാരണത്താലായിരുന്നു ഗുരുവായൂരിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി നിവേദിത സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയത്.

English Summary: BJP to approach Election Commission against rejection of nomination