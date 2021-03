തിരുവനന്തപുരം∙ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ ലൗ ജിഹാദിനെതിരെ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സദാനന്ദഗൗഡ. രാഷ്ട്രീയമുക്തമായ ദേവസ്വം ഭരണം ബിജെപിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണെന്നും എന്‍ഡിഎ അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ കര്‍ണാടക മോഡലില്‍ വിശ്വാസികളുടേതായ ദേവസ്വം ഭരണസമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary: Will introduce law against love jihad in Kerala if it comes to power: Sadananda Gowda