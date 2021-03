കോൺഗ്രസിനും ബിജെപിക്കും വിഷയ ദാരിദ്യ്രം; ശബരിമല ചർച്ചയാക്കാൻ ഇല്ല: വിജയരാഘവൻ

മലപ്പുറം∙ കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപിയും ശബരിമല മാത്രം പറയുന്നത് മറ്റു വിഷയങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന വർക്കിങ് സെക്രട്ടറി എ. വിജയരാഘവന്‍. ശബരിമല വിഷയം ചര്‍ച്ചയാക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും സിപിഎം ഇല്ല. കോണ്‍ഗ്രസ് തകര്‍ന്നാല്‍ ബിജെപി വളരുമെന്നത് വിചിത്രമായ വാദമാണ്. കാലുമാറ്റം കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജനിതക ഘടനയിലുള്ളതാണ്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും റോഡ്ഷോ നടത്തിയാല്‍ കേരളത്തില്‍ ഒരു ചലനവുമുണ്ടാവില്ലെന്നും വിജയരാഘവന്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: CPM not ready to discuss or defend Sabarimala issue says A Vijayaraghavan