സെക്സ് റാക്കറ്റ്: റെയ്ഡിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 23 പേർ പിടിയിൽ

ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ∙ ഹോട്ടലിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 12 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 23 പേർ അറസ്റ്റിൽ. സെക്സ് റാക്കറ്റിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇവരെന്നു സംശയിക്കുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന 6 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി ഡിസിപി രാജേഷ് കുമാർ സിങ് അറിയിച്ചു.

ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ, 4 കോൺസ്റ്റബിൾമാർ, പൊലീസ് ഡ്രൈവർ എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ധൻകോർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നെന്ന സൂചനയെ തുടർന്ന് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് ഹോട്ടൽ മാനേജർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പിടിയിലായത്.

English Summary: Greater Noida: 23 arrested for sex trade after sting on ‘monthly pay’ to cops