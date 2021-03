കാപ്പനും കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി വി.ജെ. ലാലിക്കും ട്രാക്ടർ ചിഹ്നം; പി.സി. ജോർജിന് തൊപ്പി

കോട്ടയം ∙ ചങ്ങനാശേരിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി വി.ജെ. ലാലിക്കു ട്രാക്ടർ ചിഹ്നം അനുവദിച്ചു. ചിഹ്നം അനുവദിക്കുന്നതിനെതിരെ ക്രിസ്ത്യൻ സെക്യുലർ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി ബേബിച്ചൻ മുക്കാടൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി.

പാലായിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി മാണി സി. കാപ്പനും (എൻസികെ) ഇക്കുറി ട്രാക്ടർ ചിഹ്നം അനുവദിച്ചു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻസിപിയുടെ ക്ലോക്ക് ചിഹ്നത്തിലാണ് മാണി സി. കാപ്പൻ മത്സരിച്ചത്. പി.സി. ജോർജിന് തൊപ്പി ചിഹ്നമായി ലഭിച്ചു. 2016 ലും തൊപ്പി ചിഹ്നത്തിലാണ് ജോർജ് മത്സരിച്ചത്.

