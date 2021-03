വോട്ടർപ്പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേട്: ചെന്നിത്തല മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്കു പരാതി നൽകി

തിരുവനന്തപുരം∙ വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽ ഒരേ വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു പേരുകളിലും വിലാസങ്ങളിലും വ്യാജ വോട്ടർമാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന ‘മലയാള മനോരമ’ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിയന്തര നടപടിയാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്കു പരാതി നൽകി.



കോഴിക്കോട് നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ ക്രമക്കേടിന്റെ മാതൃകയിൽ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് യു‍ഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ പരിശോധിക്കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

English Summary: Ramesh Chennithala's complaint to Chief Electoral Officer over Irregularities in voters list