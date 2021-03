സ്വന്തം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ വരാനൊരുങ്ങി ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ സ്വന്തം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവിനൊരുങ്ങി മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ട്രംപിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വക്താവായ ജേസൻ മില്ലറാണ് ഫോക്സ് ന്യൂസിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ അധികം തയാറായില്ല.

യുഎസ് പാർലമെന്റായ കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ട്രംപ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളും അക്രമാഹ്വാനങ്ങളും കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്ന് ട്വിറ്ററും ഫെയ്സ്ബുക്കും അടക്കമുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ നീക്കം. ഇനിയൊരിക്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം വിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് സ്വന്തമായി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിക്കാൻ ട്രംപിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

കാപ്പിറ്റോൾ ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പ്രതികരണവും തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ട്രംപ് പുറത്തുവിട്ടത് വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. കാപ്പിറ്റോൾ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശന നടപടികളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ട്രംപിനെതിരെ സ്വീകരിച്ചത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലം മുതൽ ട്രംപുമായി നിരന്തര സംഘർഷത്തിലായിരുന്ന ട്വിറ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 8.8 കോടി ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന അക്കൗണ്ട് (@realDonaldTrump) എന്നെന്നേക്കുമായി വിലക്കിയിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ അക്കൗണ്ടും (@TeamTrump) സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ മുൻസുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് മൈക്കൽ ഫ്ലിൻ, ട്രംപ് അനുകൂല അറ്റോണി സിഡ്നി പവൽ എന്നിവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളും ട്വിറ്റർ വിലക്കിയിരുന്നു.

ട്രംപിന് ഫെയ്സ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ട്രംപ് അനുകൂലികളുടെ ‘പാർലർ’ സമൂഹമാധ്യമം പ്ലേസ്റ്റോറിൽനിന്ന് ഗൂഗിൾ നീക്കിയിരുന്നു. സ്നാപ്ചാറ്റും ട്രംപിന്റെ അക്കൗണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Trump Plans To Return To Social Media With His Own Platform: Report