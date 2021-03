ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ കുരുക്കിട്ടു; ഹണിട്രാപ് ഒരുക്കി കവർച്ച: ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ

ആലപ്പുഴ∙ ഹണി ട്രാപ് തട്ടിപ്പിലൂടെ യുവാവിനെ വശീകരിച്ച് ലോഡ്ജ് മുറിയിയിലെത്തിച്ച് സ്വർണാഭരണങ്ങളും പണവും കവർന്ന യുവതിയും ഭർത്താവും അറസ്റ്റിലായി. ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ സ്വദേശി രാഖി, ഭർത്താവ് പന്തളം കൂരമ്പാല സ്വദേശി രതീഷ് എസ്. നായർ എന്നിവരാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നു പിടിയിലായത്. ചേർത്തല കുത്തിയതോട് സ്വദേശിയായ യുവാവാണു തട്ടിപ്പിനിരയായത്.

ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ഒന്നര മാസം മുൻപ് രാഖിയും ചേർത്തല കുത്തിയതോട് സ്വദേശിയായ യുവാവും തമ്മിൽ സൗഹൃദത്തിലാകുന്നത്. ശാരദ ബാബു എന്ന വ്യാജ ഫെയ്സ്ബുക് അക്കൗണ്ട് ആണ് രാഖി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ സ്വദേശിയാണ് രാഖി. ഭർത്താവ് രതീഷ് എസ്. നായർ പന്തളം കൂരമ്പാല സ്വദേശിയുമാണ്. ചേർത്തല കുത്തിയതോട് സ്വദേശി വിവേകിനെ കബളിപ്പിച്ചാണ് അഞ്ചര പവന്റെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇവർ അപഹരിച്ചത്.

രാഖി ഐടി മേഖലയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെന്നും സ്കൂളിൽ ഒരുമിച്ചു പഠിച്ചിരുന്നുവെന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് ഫെയ്സ്ബുക് സൗഹൃദത്തിന്റെ തുടക്കം. വ്യാഴാഴ്ച രാഖിയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹം ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഉണ്ടെന്നും ഇവിടെ എത്തിയാൽ സൗഹൃദം പുതുക്കാം എന്നു പറഞ്ഞാണ് വിവേകിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച തന്നെ രാഖിയും രതീഷും ചെങ്ങന്നൂരിലെത്തി വെള്ളാവൂർ ജംക്‌ഷനിലുള്ള ലോഡ്ജിലും ആശുപത്രി ജംക്‌ഷനിലുള്ള മറ്റൊരു ലോഡ്ജിലും മുറികളെടുത്തു.

വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ചേർത്തലയിൽനിന്നും വിവേക് ലോഡ്ജിൽ എത്തി. രാഖിയുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ച് ബിയറും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയാണ് വിവേക് എത്തിയത്. ശുചിമുറിയിൽ പോയി മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഗ്ലാസിൽ ഒഴിച്ച ബിയറിൽനിന്ന് സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ പത ഉയരുന്നതു കണ്ടു സംശയം തോന്നിയെങ്കിലും രാഖി നിർബന്ധിച്ച് ബിയർ കുടിപ്പിച്ചു. മയക്കുമരുന്നു കലർത്തിയ ബിയർ കഴിച്ചതോടെ മയക്കത്തിലായ വിവേകിനെ രാത്രി 10 മണിയോടെ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ വിളിച്ചുണർത്തുകയായിരുന്നു.

ഹോട്ടൽ ഉടമയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം ആണ് ചെങ്ങന്നൂർ പൊലീസിൽ യുവാവ് പരാതി നൽകിയത്. അന്നു രാവിലെ മറ്റൊരു ഇരയെ വീഴ്ത്താൻ ഇവർ തന്ത്രം മെനഞ്ഞെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. ആഭരണങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണും പണവും അപഹരിച്ചശേഷം സ്വന്തംകാറിൽ രാഖിയും രതീഷും കന്യാകുമാരിയിലേക്കു പോയി. അവിടെയാണിവർ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത്. സ്വർണം അവിടെ വിറ്റഴിച്ചു.

രതീഷിന്റെ കാറിന്റെ നമ്പർ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന ലഭിച്ചത്. വിവിധ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിലൂടെ ഇവർ പഴനിയിലേക്കു പോയതായി വ്യക്തമായി. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ പഴനിയിൽനിന്ന് ഇരുവരെയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം ഇവരുടെ കുട്ടിയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം ആഡംബര ജീവിതത്തിനാണ് ഇവർ ചെലവഴിക്കുന്നത്.

ഓച്ചിറ, എറണാകുളം, പാലാരിവട്ടം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ യുവാക്കളെ പറ്റിച്ചു സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും വില കൂടിയ ഫോണും അപഹരിച്ചതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തട്ടിപ്പിന് ഇരയായ നിരവധിപ്പേരുടെ വിവരങ്ങൾ പൊലീസിനു ലഭിച്ചു .പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ.ജയദേവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ഡിവൈഎസ്പി ആർ. ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

