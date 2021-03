'ഞങ്ങളുടെ ഉറപ്പാണ് പി.ജെ': ധർമടത്ത് പി. ജയരാജന്റെ ഫ്ലക്സ്; സിപിഎമ്മിന് മൗനം

കണ്ണൂർ∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മത്സരിക്കുന്ന ധർമടം മണ്ഡലത്തിൽ പി. ജയരാജനെ വാഴ്ത്തി ഫ്ലക്സ് ബോർഡ്. ഞങ്ങളുടെ ഉറപ്പാണ് പി.ജെ എന്നാണ് ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് പോരാളികൾ എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു താഴെ ഒരു വാളിന്‍റെ ചിത്രവുമുണ്ട്.

ബോർഡിൽ എൽഡിഎഫിന്‍റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് മുദ്രാവാക്യങ്ങളോ പാർട്ടി ചിഹ്നങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ധർമടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സിപിഎം ശക്തി കേന്ദ്രമായ ആർവി മെട്ടയിലെ റോഡരികിലാണ് ജയരാജന്‍റെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളോട് കൂടിയ ബോർഡ്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയരാജന് സീറ്റ് നൽകാത്തത് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. ബോർഡിനെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇതു വരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: A flex board of P Jayarajan appeared in dharmadam constituency, new controversy