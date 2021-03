തിരുവനന്തപുരം ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇഷ്ടനേതാവിനു വോട്ട് ചെയ്താൽ ഓപ്പോ റെനോ 5 പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോ‍ൺ സമ്മാനമായി കിട്ടുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിൽ വീണ് ‘പണി’ വാങ്ങല്ലേ. സമ്മാനം കിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അപകടകരമായ മാൽവെയറുകളും ആഡ്‍വെയറുകളും ‘സൗജന്യമായി’ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേ എന്ന പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെസേജിനു പിന്നാലെ പോയപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ സൈബർ സുരക്ഷാ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ടെക്നിസാങ്റ്റ് സിഇഒ നന്ദകിഷോർ ഹരികുമാർ കണ്ട കാഴ്ചകളിങ്ങനെ. ഇലക്‌ഷൻ തീംഡ് ഫിഷിങ് അറ്റാക്കിനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യഥാർഥ സൈറ്റ് എന്ന പ്രതീതിയുണ്ടാക്കി വ്യാജ സൈറ്റിലൂടെ വിവരങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫിഷിങ് (Phishing).

തട്ടിപ്പിങ്ങനെ

‘തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേയിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാം, ഓൺലൈനായി വോട്ട് ചെയ്യൂ.. ഓപ്പോ റെനോ മൊബൈൽ ഫോൺ സമ്മാനമായി നേടൂ..’ എന്ന ക്യാപ്ഷനൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന ലിങ്കിലാണ് തട്ടിപ്പ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

voting2021.todayoffers.xyz, voting2021.mallutech.xyz എന്നീ രണ്ട് ലിങ്കുകളാണ് വ്യാപകമായി കേരളത്തിൽ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളുള്ള ഒരു പേജിലാണ് ആദ്യമെത്തുക. ഓപ്പോ ഫോൺ സമ്മാനമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുക ഐഫോണിന്റെ ചിത്രമാണ്. രണ്ട് വിലാസങ്ങളും ഒരേ ഐപി അഡ്രസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വൈറസ് ടോട്ടൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ സൈറ്റുകളുടെ ലിങ്ക് നൽകുമ്പോൾ ഫിഷിങ് അപകടസാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാകും.

ഇഷ്ടനേതാവിന് വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം 5 സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ലിങ്ക് അയയ്ക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. എങ്കിൽ മാത്രമേ സമ്മാനം ലഭിക്കൂ. 5 തവണയല്ല, 500 തവണ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്നതാണ് സത്യം. 5 തവണ ഷെയർ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ പുതിയൊരു പേജ് തുറന്നുവരും. അതിൽപറയുന്ന സോഫ്റ്റ്‍വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിർദേശം. ഈ സോഫ്റ്റ്‍വെയറിലും അപകടം പതിയിരിക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വിക്ലിപ് എന്ന വിഡിയോ ക്രിയേഷൻ ആപ്പുമായും ഇതിനു ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് സംശയമുണ്ട്.

വൈറസ് ടോട്ടൽ സെർച്ചിന്റെ ഫലം

താജിന്റെ പേരിലുള്ള തട്ടിപ്പുമായി സാമ്യം

മുംബൈയിലെ താജ് ഹോട്ടലിൽ സൗജന്യ താമസം ലഭിക്കുമെന്ന് പേരിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ സമാനമായ തട്ടിപ്പ് അരങ്ങേറിയിരുന്നു. I received a gift card from Taj Hotel and got a chance to stay in Taj for 7 days for free എന്ന വാചകത്തോടൊപ്പമാണ് ലിങ്ക് പ്രചരിച്ചത്. ഈ ലിങ്കിൽ മാൽവെയർ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫോണിന്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണവും തട്ടിപ്പുകാർക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ടായി. ലിങ്ക് വൈറലായതിനെത്തുടർന്ന് താജ് ഹോട്ടൽ തന്നെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മുംബൈ സൈബർ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

വാട്സാപ് വഴി സന്ദേശം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പേജ്

‘കൗണ്ടറി’ൽ കണ്ടത്

തട്ടിപ്പ് വെബ്സൈറ്റിലെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു വിസിറ്റേഴ്സ് കൗണ്ടർ ഇതിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ കൗണ്ടേഴ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലെത്തുമ്പോൾ ഇത് 2020 ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൗണ്ടറാണെന്ന് വ്യക്തം. അതായത് ഇലക്‌ഷൻ സർവേയെന്നത് തട്ടിപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം.

കാലാകാലങ്ങളിൽ പല വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകളുമുണ്ടാക്കി ഇതേ കൗണ്ടർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഐപി വിലാസത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഇതുവരെ 65.04 ലക്ഷം പേജ് വ്യൂസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രതിദിനം ലഭിക്കുന്നത് 19,803 വിസിറ്റുകൾ. ഇന്നലെ മാത്രം കയറിയത് 48,135 പേർ. ഈ മാസം 5.12 ലക്ഷം പേർ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് 92.09 ശതമാനം സന്ദർശകരും. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് യുഎഇ.

റെഫറർ എന്ന ലിങ്ക് തുറക്കുമ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാവുക. ഇലക്‌ഷൻ സർവേയ്ക്കു പുറമേ ഓപ്പോ എഫ്9 പ്രോ, ഫ്രീ 100 ജിബി, ആമസോൺ ഓഫർ, ടിക്ടോക് ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ തുടങ്ങിയ അസംഖ്യം വെബ്‍വിലാസങ്ങളിലേക്കാണ് ആളുകളെത്തുന്നത്. എല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേ സംഘവും.

ഒരേ സംഘത്തിനു കീഴിലുള്ള മറ്റ് വെബ്‍വിലാസങ്ങൾ

ഇത്തരം വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമെന്തെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല. മാർക്കറ്റിങ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചില ആപ്പുകൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുമുള്ള കുറുക്കുവഴിയാകാമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: Beware of Voter and Election-Related fraud opinion poll sites