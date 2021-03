രാജസ്ഥാനിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്: സഖ്യങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകി ചെറുപാർട്ടികൾ

ജയ്പുർ∙ സഖ്യങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകി രാജസ്ഥാനിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്താനുള്ള തീരുമാനവുമായി ചെറുപാർട്ടികൾ. കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്ന ഭാരതീയ ട്രൈബൽ പാർട്ടി (ബിടിപി), ബിജെപിക്കൊപ്പം നിന്ന രാഷ്ട്രീയ ലോക്താന്ത്രിക് പാർട്ടി (ആർഎൽപി), സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ഡിപിഐ) എന്നിവയാണു സ്വന്തമായി സ്ഥാനാർഥികളെ രംഗത്തിറക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഈ പാർട്ടികൾക്കില്ലെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും കണക്കുകൾ പിഴപ്പിക്കാൻ ഇവർക്കാകുമെന്നത് ഇരു പാർട്ടികൾക്കും തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചേക്കും.



സംസ്ഥാനത്തു നാലു മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് എംഎൽഎമാരുടെ മരണത്തെ തുടർന്നു ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു വേണ്ടിവരുന്നത്. ഇതിൽ മൂന്നിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 17നു നടക്കും. രാജസമന്ധ്, ചുരു ജില്ലയിലെ സുജൻഗഡ്, ഭിൽവാഡ ജില്ലയിലെ സഹാറ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളാണിവ. ഉദയ്പുർ ജില്ലയിലെ വല്ലഭ്നഗർ സീറ്റിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. രാജസമന്ധ് ഒഴികെയുള്ളവ ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിന്റെ കൈയിലിരുന്നവയാണ്. രാജസമന്ധിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചതു ബിജെപി എംഎൽഎയും.

കോൺഗ്രസിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്ന ബിടിപി തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കങ്ങളെ തുടർന്നു നവംബറിലാണു സഖ്യം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആദിവാസികൾക്കും പിന്നാക്കക്കാർക്കുമിടയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം പാർട്ടിക്കുണ്ട്. രാജസമന്ധിലെ സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നും മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലേതു വൈകാതെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ബിടിപി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒറ്റയ്ക്കു ജയിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഇല്ലെങ്കിലും പാർട്ടി പിടിക്കുന്ന വോട്ടുകൾ ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ നഷ്ടം വരുത്തുക എന്നതു കണ്ടറിയേണ്ടിവരും.

മുൻമുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെയുമായി പിണിങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞു ബിജെപി വിട്ട ഹനുമാൻ ബേനിവാൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപു രൂപം നൽകിയ പാർട്ടിയാണു ആർഎൽപി. എന്നാൽ പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി അപ്പോഴും അടുപ്പം പാലിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായി. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി മൽസരിച്ച് എംപിയുമായി. പ്രധാനമായും കർഷകരായ ജാട്ട് വിഭാഗക്കാരാണു അതേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബേനിവാലിന്റെ അടിത്തറ.

കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ സമരം മുറുകിയതോടെ എൻഡിഎ വിടുകയല്ലാതെ ബേനിവാലിനു നിവൃത്തിയില്ലെന്നായി. സമരം അനന്തമായി നീണ്ടതോടെ ബേനിവാലും ബിജെപിയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടിലേക്കു മാറിയതിന്റെ തുടർച്ചയാണു ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വന്തമായി സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്താനുള്ള തീരുമാനം. ഇതു ബിജെപിക്കു ദോഷമാകുമോ അതോ ബിജെപി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിപ്പിക്കുമോ എന്നതു വ്യക്തമല്ല. ഏതായാലും മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനു ഭാരവാഹികളെ നിയമിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾക്കു പാർട്ടി കരുത്തോടെ തുടക്കമിട്ടു കഴിഞ്ഞു.

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കു നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടമാണു എസ്ഡിപിഐയെ സ്വതന്ത്ര നിലപാടു സ്വീകരിച്ച് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രംഗത്തിറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും സഹാറ സീറ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും പാർട്ടി മൽസരിക്കുക. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിൽ പാർട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിള്ളലുകളും തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായേക്കും.

