റായ്പുർ∙ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ നാരായൺപൂരിൽ നക്സലുകൾ ബസിനു നേരെ നടത്തിയ ഐഇഡി സ്‌ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് ജില്ലാ റിസർവ് ഗാർഡ് (ഡിആർജി) ജവാൻമാരും ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും വീരമ‍ൃത്യുവരിച്ചു. 14 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇതിൽ രണ്ടു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. വൈകിട്ട് നാലരയോടെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. സ്‌ഫോടനത്തിൽ ബസ് പൂർണമായി തകർന്നു.



English Summary: Chhattisgarh: 3 jawans and one police personnel Killed in Naxal Attack