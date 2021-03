യുപിയിൽ കന്യാസ്ത്രീകളെ കേസില്‍ കുടുക്കാന്‍ ശ്രമം: അപലപിച്ച് സിറോ മലബാർ സഭ

ഝാൻസി∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഝാൻസിയിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപതിന് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന നാല് സന്ന്യാസിനിമാരെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അപലപനീയമെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ. ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ തീവ്ര വർഗീയതയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഝാൻസിയിലെ ആക്രമണം. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ 150 ഓളം ആളുകൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതിനു പിന്നിലും കന്യാസ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ചതിനു പിന്നിലും ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി സഭ വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ഒഡീഷയിലെ റൂർക്കലയിലേയുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് തിരുഹൃദയ സന്ന്യാസിനീ സമൂഹത്തിന്റെ ഡൽഹി പ്രൊവിൻസിൽ പെട്ട കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് ദുരനുഭവമുണ്ടായത്. യുവതികളെ മതം മാറ്റാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാരോപിച്ച് ബജ്റംഗ് ദൾ പ്രവർത്തകർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് സന്ന്യാസിനിമാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് സന്ന്യാസിനിമാരെ മോചിപ്പിച്ചത്.

English Summary: Church condemns attack on nuns by Bajrang Dal in Jhansi