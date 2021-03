അമിത് ഷാ തലശ്ശേരിയിലേക്കില്ല; പ്രചാരണ പരിപാടി റദ്ദാക്കി: ബിജെപിയിൽ പ്രതിസന്ധി

കണ്ണൂർ∙ തലശ്ശേരിയിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയുടെ പത്രിക തള്ളിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരിപാടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ റദ്ദാക്കി. സ്ഥാനാര്‍ഥികളില്ലാതായ ഗുരുവായൂര്‍, തലശ്ശേരി മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ബദല്‍ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ക്കായുള്ള നീക്കം ബിജെപി സജീവമാക്കി. തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ ആരെ പിന്തുണയ്ക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ബിജെപി തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് മത്സരിക്കുന്ന മുൻ സിപിഎം നേതാവ് സി.ഒ.ടി.നസീർ ബിജെപിയുടെ പിന്തുണ വേണ്ടെന്ന് ഇതിനോടകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപരന്മാരും, സ്വതന്ത്രരുമാണ് നിലവിൽ ബിജെപിക്കു മുന്നിലുള്ള പോംവഴി. തലശ്ശേരിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധ്യതകളെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് നേതൃത്വം. മണ്ഡലത്തില്‍ വ്യാഴാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന അമിത് ഷായുടെ പ്രചാരണ പരിപാടിയാണ് റദ്ദാക്കിയത്.

ഗുരുവായൂരിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയുടെ പത്രികയും തള്ളിയതോടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി ദിലീപ് നായരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി. നേരത്തെ എൻഡിഎയുടെ സഖ്യ കക്ഷിയാകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഡിഎസ്ജെപി. ഇന്നു വൈകുന്നേരമോ നാളെയോ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

English Summary: Election campaign programme of Amit Shah in Thalassery cancels