‘തരൂരിനെ നേമത്ത് രണ്ടാമതാക്കിയ പ്രകടനം’; ശശി തരൂരിനെക്കാൾ ശക്തനല്ല മുരളി: കുമ്മനം

തിരുവനന്തപുരം∙ നേമത്തെ കരുത്തുറ്റ പോരാട്ടത്തെ അതിജീവിക്കാന്‍ ശക്തികേന്ദ്ര തന്ത്രവുമായി ബിജെപി.‌‌ ലഭിക്കുന്ന വോട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബൂത്തുകളെ 43 ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായി തിരിച്ച് താഴേത്തട്ടിൽ വിപുലമായ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മണ്ഡലത്തില്‍ അന്‍പത്തയ്യായിരത്തോളം ബിജെപി വോട്ടുകളുണ്ടെന്നും അത് ഉറപ്പിച്ചാല്‍ വിജയിക്കുമെന്നാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ കണക്ക് കൂട്ടല്‍.

പുഷ്പവൃഷ്ടി, മേളം, ആരതി ഉഴിയല്‍ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ആവേശം നിറയുന്നതാണ് കുമ്മനത്തിന്റെ പ്രചാരണം. കെ.മുരളീധരനെത്തി ത്രികോണമല്‍സരം കടുപ്പിച്ചതോടെ റോഡ് ഷോയും വാഹന പര്യടനവും എല്ലാം മാറ്റിവച്ച് പദയാത്രയാണ് പ്രധാനതന്ത്രം. ഇടവഴികളിലൂടെ നടന്ന് ഓരോ വോട്ടറെയും നേരില്‍ കാണാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു.

താഴേത്തട്ടിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനത്തിലാണ് ഇത്തവണ ഊന്നല്‍. ആകെയുള്ള 181 ബൂത്തിനെ 43 ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളെന്ന പേരില്‍ വിഭജിച്ചു. ഈ 43 കേന്ദ്രങ്ങളെ എ ക്ലാസും ബി ക്ലാസുമായി വീണ്ടും തിരിച്ചു. ഇവിടങ്ങളില്‍ മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഇരുപതിലേറെപ്പേരടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റികള്‍.

ത്രികോണ മല്‍സരത്തിലും ബിജെപിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം മുഴുവന്‍ 2014 മുതലുള്ള വോട്ടുകണക്കുകളാണ്. അതില്‍ ഇത്തവണ മാതൃകയാക്കുന്നത് ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശശി തരൂര്‍ ജയിച്ചപ്പോഴും നേമം മണ്ഡലത്തില്‍ മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താക്കിയ പോരാട്ടമാണ്. അന്ന് 12041 വോട്ടിന്റെ ലീഡാണ് കുമ്മനം നേമത്ത് നേടിയത്.

ശശി തരൂരിനെതിരെ മല്‍സരിച്ചപ്പോള്‍ 58513 വോട്ട് കുമ്മനം നേടി. എത്ര ശക്തമായ മല്‍സരം നടന്നാലും ഇത് ബിജെപി അനുകൂല വോട്ടാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. അതുറപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമം. അതിനായി വനിതാസംഗമവും കുടുംബയോഗങ്ങളും പദയാത്രയുമെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച് പരമാവധി വോട്ടര്‍മാരെ നേരില്‍ കാണുന്നു. പ്രധാന വിഷയമായി ഉയര്‍ത്തുന്നത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം രാജഗോപാല്‍ എംഎല്‍എ നേമത്ത് 400 കോടിയുടെ വികസനപദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കിയെന്ന അവകാശവാദവും.

