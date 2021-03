കന്യാസ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ച സംഭവം: നടപടി വേണമെന്ന് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി

തിരുവനന്തപുരം∙ ട്രെയില്‍ യാത്രക്കിടയില്‍ മലയാളി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 4 കത്തോലിക്കാ കന്യാസ്ത്രീകള്‍ക്കു നേരേ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ബജ്‌റംഗ് ദള്‍ പ്രവര്‍ത്തകരും പൊലീസും നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളില്‍ കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി വേണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകസമിതിയംഗം ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി.

‘ട്രെയിനില്‍ സഹയാത്രികരായ ബജ്‌റംഗ് ദള്‍ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് കന്യാസ്ത്രീകള്‍ക്കു നേര്‍ക്ക് ആക്രമണം നടത്തിയത്. യുവതികളെ മതം മാറ്റാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആരോപണം. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് കന്യാസ്ത്രീകളെ ട്രെയിനില്‍നിന്ന് നിര്‍ബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കി സ്‌റ്റേഷനിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. യാത്രമുടങ്ങിയ ഇവരെ രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് വിട്ടയച്ചത്. അക്രമികള്‍ക്കെതിരേ പൊലീസ് നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല. ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കു നേരേ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഫാസിസത്തിന് വളമിടുന്നതുമാണ്’ – ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി പറഞ്ഞു.

നടപടിയാവശ്യപ്പെട്ട് യോഗി ആദിത്യനാഥിന് ബിജെപി കത്തയച്ചു

കന്യാസ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ അടിയന്തര അന്വേഷണവും നടപടിയുമാവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി കേരള ഘടകം ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന് കത്തയച്ചു. ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജോര്‍ജ് കുര്യനാണ് കത്തയച്ചത്. കുറ്റക്കാര്‍ ആരായിരുന്നാലും കര്‍ശന നടപടിയുണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Oommen Chandy demands action in attack on nuns by Bajrang Dal in UP