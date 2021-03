‘നിന്റെയൊന്നും വോട്ട് വേണ്ട’: കൂക്കി വിളിച്ചവരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ് പി.സി. ജോർജ്-വിഡിയോ

കോട്ടയം∙ ഈരാറ്റുപേട്ട തേവരുപാറയിൽ വോട്ടുചോദിച്ചെത്തിയ പി.സി.ജോർജിന് നേരെ കൂക്കുവിളി. കൂക്കി വിളിച്ചവരുടെ വോട്ടു വേണ്ടെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി പി.സി ജോർജിന്റെ തനതു ശൈലിയുള്ള മറുപടിയും. കൂവിയ നാട്ടുകാരോട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച് വന്നിട്ട് കാണാമെന്ന് ക്ഷുഭിതനായി പി.സി. മറുപടി പറഞ്ഞു.

പി.സി. ജോര്‍ജിന്റെ വാക്കുകള്‍: ഒരു സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ് ഞാന്‍‍. വോട്ടു ചോദിച്ചു വരുന്നയാളോടു മാന്യമായി പെരുമാറണം. ഇലക്ഷന്‍ കമ്മിഷനില്‍ ഒരു പരാതി കൊടുത്താല്‍ നീയൊക്കെ ജയിലില്‍ പോയിക്കിടക്കും. എന്റെ മാന്യത കൊണ്ടത് അത് ചെയ്യുന്നില്ല. നിന്റെയൊക്കെ വോട്ടില്ലാതെ തന്നെ ഞാന്‍ ജയിക്കും. കൂവിയാല്‍ പേടിച്ചോടുന്നവനല്ല ഞാന്‍. ഈരാറ്റുപേട്ടയില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്നവനാണ് ഞാന്‍. ഇവിടെത്തന്നെ കാണും.

നിന്റെയൊക്കെ വീട്ടിലെ കാരണവന്‍മാര്‍ നന്നാകണം ആദ്യം. സൗകര്യമുള്ളവര്‍ വോട്ടു ചെയ്താല്‍ മതിയെന്നും രോഷത്തോടെ പി.സി. നാട്ടുകാരോടു പറഞ്ഞു. അസഭ്യം പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ നോക്കി തിരിച്ചു അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തു.

