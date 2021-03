തുണി അലക്കി തങ്ക കതിരവൻ, ദോശചുട്ട് പ്രഭാകർ; തമിഴ്നാട്ടിൽ വോട്ടിനായി പെടാപ്പാട്

ചെന്നൈ ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ എഐഎഡിഎംകെ, ഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ പെടാപ്പാട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നു. തുണി അലക്കുന്ന എഐഎഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥി തങ്ക കതിരവന്റെയും ദോശ ചുടുന്ന ഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥി പ്രഭാകർ രാജയുടെയും ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയുമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പുതിയ ചർച്ചാവിഷയം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് കനത്തതോടെ വോട്ടുറപ്പിക്കാൻ എന്തിനും തയാറാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ. വോട്ടഭ്യർഥിച്ച് വീടുകൾ കയറുന്നതിനിടെയാണ് തങ്ക കതിരവൻ തുണി അലക്കികൊടുത്തത്. ജയിച്ചാൽ വാഷിങ് മെഷീൻ നൽകുമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് തങ്ക കതിരവൻ മടങ്ങിയത്. നാഗപട്ടിണം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർഥിയാണ് തങ്ക കതിരവൻ.

വിരുഗംബാക്കം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥി പ്രഭാകർ രാജ പ്രചാരണത്തിനിടെ ദോശ ചുട്ടാണ് വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. പ്രചാരണത്തിനിടെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് സ്ഥാനാർഥി ദോശ ചുട്ടത്.

