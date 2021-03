വനിതാ വോട്ട് തുണയ്ക്കുമോ ദീദിയെ?; ബംഗാൾപ്പോരിൽ നിർണായകം ഈ 6 ഘടകങ്ങൾ

ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവർ ബിജെപിക്കായി തീവ്ര പ്രചാരണത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണം മമത ബാനർജി ഒറ്റയ്ക്കു നയിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ ‘ദീദി’ക്കായുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു. ബിജെപിയെയും തൃണമൂലിനെയും നേരിടാൻ കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷവും അബ്ബാസ് സിദ്ദിഖിയുടെ ഇന്ത്യൻ സെക്യുലർ ഫ്രണ്ടും (ഐ‌എസ്‌എഫ്) സഖ്യമുണ്ടാക്കിയാണ് പോരാടുന്നത്.

ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തെയും 2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയാക്രമണത്തെയും ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ മമത ബാനർജിക്കു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മൂന്നാം തവണയും മുഖ്യമന്ത്രിയാകും. അതേസമയം, 2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പോലെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ‘അദ്ഭുതം’ സൃഷ്ടിക്കാനായാൽ അത് ബിജെപിയുടെ അഭൂതപൂർവമായ നേട്ടമായിരിക്കും.

ബിജെപി പ്രതീക്ഷ

കേന്ദ്രത്തിൽ 2014 ൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം രാജ്യമാകെ ‘കാവി തരംഗം’ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ബിജെപി ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ബംഗാളിൽ 42 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളാണുള്ളത്. ഉത്തർപ്രദേശ് (80), മഹാരാഷ്ട്ര (48) എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുള്ള മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനം. 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി 18 സീറ്റുകൾ നേടി. 40.2 ആയിരുന്നു വോട്ട് ശതമാനം. 2021 ൽ മമതാ ബാനർജിയെ ‘സിംഹാസന’ത്തില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കാമെന്ന് ബിജെപിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത് ഈ ഘടകമാണ്. മാത്രമല്ല, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ജനപ്രിയമുഖമായിരുന്ന സുവേന്ദു അധികാരി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കളെ പാർട്ടിയിലെത്തിക്കാനും ബിജെപിക്കായി. ബംഗാളി ചലച്ചിത്രമേഖലയിലെ പ്രമുഖരും ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയിലും പ്രചാരണരംഗത്തുമുണ്ട്.

തൃണമൂൽ പ്രതീക്ഷ

2014 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ, മമതയെ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നില്ലെന്ന മട്ടിലായിരുന്നു നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രചാരണം. എന്നാൽ മമത മോദിക്കെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോദി വിജയിച്ചെങ്കിലും, മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായി തുടരാൻ മമതയ്ക്കായി. 2016 ലെ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മമത ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് 211 സീറ്റുകൾ നേടി. 44.91 ആയിരുന്നു വോട്ട് ശതമാനം. 2011 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂലിന്റെ നേട്ടം 184 സീറ്റായിരുന്നു. വോട്ട് ശതമാനം 38.93.

എന്നാൽ, 2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥിതി മാറി. സംസ്ഥാനത്തെ 22 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ മാത്രമേ മമതയുടെ പാർട്ടിക്ക് വിജയിക്കാനായുള്ളൂ (2014 ൽ വിജയം 34 സീറ്റുകളിലായിരുന്നു). ത്രിപുര, അസം, ഒഡീഷ തുടങ്ങിയ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തൃണമൂൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം വിപുലീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല.

ബംഗാളിലെ നിർണായക ഘടകങ്ങൾ:

1. വനിതാ വോട്ടർമാർ: ബംഗാളിൽ വനിതാ വോട്ടർമാർ നിർണായക ഘടകമാണ്. മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 49 ശതമാനം വനിതാ വോട്ടർമാരാണ്. ഇവരെ പലപ്പോഴും നിശ്ശബ്ദ വോട്ടർമാരായി കണക്കാക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജോലികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം നൽകാമെന്നും പൊതുഗതാഗത മാർഗങ്ങളിൽ സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കാമെന്നും ബിജെപി പ്രകടനപത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസാകട്ടെ, 50 വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൊത്തം സ്ഥാനാർഥികളുടെ 17 ശതമാനമാണ്.

2. മധ്യവർഗ വോട്ടർമാർ: 2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം ബംഗാളിലെ മധ്യവർഗ വോട്ടർമാരിൽ പലരും മോദിയിലും ബിജെപിയിലും വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പ് ഇന്ധന വിലയും പാതകവാതക വിലയും ഉയർന്നത് അതിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും 200 യൂണിറ്റ് വരെ സൗജന്യ വൈദ്യുതി നൽകുമെന്ന് ബിജെപി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

3. വിദ്യാസമ്പന്നരും തൊഴിലില്ലാത്തവരുമായ യുവാക്കൾ: ബംഗാളിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാണെന്നും മിടുക്കരായ ചെറുപ്പക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തേക്കു പോകാൻ‍ നിർബന്ധിതരാകുന്നെന്നും മോദിയും മറ്റു ബിജെപി നേതാക്കളും നേരത്തേ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ബിജെപി പ്രകടന പത്രിക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തൃണമൂൽ േകാൺഗ്രസും പ്രകടന പത്രികയിൽ പ്രതിവർഷം 5 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

4. മുസ്‌ലിം വോട്ടർമാർ: 294 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലായി 30 ശതമാനം മുസ്‌ലിം വോട്ടർമാരുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ നിർണായക ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് ബാങ്കിന്റെ പ്രാധാന്യം മമത ബാനർജിക്കും ബിജെപിക്കും നന്നായി അറിയാം. മുസ്‌ലിം വോട്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള നന്ദിഗ്രാം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നാണ് മമതാ ഇത്തവണ പോരാടുന്നത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് 42 മുസ്‌ലിം സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം സ്ഥാനാർഥികളിലെ 14 ശതമാനം പേർ. 2016 ൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് 53 മുസ്‌ലിം സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം, അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസിയുടെയും ഐ‌എസ്‌എഫ് നേതാവും ആത്മീയ പുരോഹിതനുമായ അബ്ബാസ് സിദ്ദിഖിയുടെയും സാന്നിധ്യം മമതയുടെ വോട്ട് വിഹിതത്തിനും സീറ്റുകൾക്കും കുറവുണ്ടാക്കുമെന്ന് ബിജെപി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

5. സിപി‌എം വോട്ട് ബാങ്ക്: 2014 ൽ 29 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ട് നേടിയ ഇടതുമുന്നണി 2019 ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെറും 7.46 ശതമാനമേ നേടിയുള്ളൂ. എന്നാൽ, ബിജെപിയുടെ വോട്ട് നില 2014 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെറും 17 ശതമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ 2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 40.25 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. സി‌പി‌എമ്മിനെ മുഖ്യശത്രുവായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന മമത ബാനർജി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തൃണമൂലിന് വോട്ടുചെയ്യാൻ ഇടതുപക്ഷത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

6. ബിജെപിയിലെയും തൃണമൂലിലെയും ഭിന്നത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഇരു പാർട്ടികളിലും പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് രണ്ടു പാർട്ടികളും സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക തിരുത്താൻ നിർബന്ധിതരാകുകയും ചെയ്തു.



