‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചർച്ച ആന്റണിയുടെ ആശയം; രാഹുലിന്റെ തീരുമാനം വിശ്വസിക്കാനായില്ല’

എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് വിട്ടു? രാഷ്ട്രീയവൃത്തങ്ങൾക്കിടയിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലുമുയർന്ന സംശയങ്ങൾക്കു വിശദമായ മറുപടി പറയുകയാണ് എൻസിപി നേതാവ് പി.സി.ചാക്കോ. കോൺഗ്രസ് വിട്ടതു വളരെ ആലോചിച്ചു ചെയ്ത കാര്യമാണെന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടാത്തതിലുള്ള നിരാശയല്ല അതിനു പിന്നിലെന്നും കാര്യകാരണസഹിതം ചാക്കോ വിശദീകരിച്ചത് എൻസിപി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കൊച്ചിയിൽ നൽകിയ ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണസമ്മേളനത്തിലാണ്. ചാക്കോയെ സ്വീകരിച്ച യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചതു പണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനകാലത്തു സന്തതസഹചാരികളിലൊരാളായ മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ.

യോഗത്തിൽ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞ ശശീന്ദ്രനെ ചാക്കോ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. എ.കെ. ആന്റണിയും വി.എം. സുധീരനും വയലാർ രവിയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും എ.സി. ഷണ്മുഖദാസും രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയും പി.സി.ചാക്കോയും എ.കെ. ശശീന്ദ്രനും സി.എച്ച്. ഹരിദാസുമെല്ലാം ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലം. അക്കാലത്തെ ഓർമകളാണു ശശീന്ദ്രനെ കണ്ണീരണിയിച്ചത്. പിന്നീടു വിട്ടുപോയ ചിരകാല സുഹൃത്ത് തിരിച്ചുവന്നപ്പോഴത്തെ ആനന്ദാശ്രുക്കൾകൂടിയായി അത്. അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആത്മബന്ധം ചാക്കോ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

പി.സി.ചാക്കോയ്ക്ക് എൻസിപി നൽകിയ സ്വീകരണപരിപാടിയിൽ തന്റെ അരികിലിരുന്നു പൊട്ടിക്കരയുന്ന മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രനെ ചാക്കോ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. എൻസിപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.പി.പീതാംബരൻ സമീപം. ചിത്രം: സി.വി.യേശുദാസ്

ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളും നിലപാടുകളും ജീവൻകൊടുത്തും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന പ്രമേയം എഴുതിയവരാണ് ആന്റണിയും താനുമെല്ലാമെന്ന് ചാക്കോ പറയുന്നു. ‘അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരിക്കലും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുള്ള കോൺഗ്രസിലേക്കു മടങ്ങാൻ ഞാനോ ഷണ്മുഖദാസോ കടന്നപ്പള്ളിയോ ശശീന്ദ്രനോ തയാറായിരുന്നില്ല. ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെ നെഞ്ചോടു ചേർക്കുകയും ചെയ്തവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ഒന്നിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തനം. ഊണും ഉറക്കവുമെല്ലാം ഒരുമിച്ച്.’

സംസ്ഥാനത്തുടനീളം യാത്ര ചെയ്ത യുവതുർക്കികളുടെ സംഘം. പാർട്ടി ഓഫിസുകളിൽ നിലത്തു വെറും പായ വിരിച്ചു കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന കാലം. പിന്നീട് ആന്റണിയും കൂട്ടരും കോൺഗ്രസ് ഐയിലേക്കു പോയപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി തുടർന്ന കാര്യവും പിന്നീടു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്തു ശരദ് പവാറിനോടൊപ്പം താൻ കോൺഗ്രസിലേക്കു പോയ കാര്യവും ചാക്കോ അക്കമിട്ടു യോഗത്തിൽ വിവരിച്ചു. ഒപ്പം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്ന് തന്നെ പരിഹസിക്കുന്നവരോടു കോൺഗ്രസ് ചരിത്രം എന്തെന്നു പഠിക്കണമെന്ന ഉപദേശവും നൽകി.

ഇന്ദിരാവിരോധവും ഇടതു സഹയാത്രയും

ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകളോടു യോജിക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ആന്റണിയും ചാക്കോയുമെല്ലാമടങ്ങിയ സംഘത്തിനു വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. ‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുമായുള്ള സഹകരണമെന്ന ആശയമുണ്ടായത് അതിന്റെകൂടി ഭാഗമായായിരുന്നു. എ.കെ.ആന്റണി തന്നെയാണതു മുന്നോട്ടുവച്ചതും. അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം ശാന്തിനഗർ കോളനിയിലെ 10–ാം നമ്പർ വസതിയിൽ ചർച്ചയ്ക്കായി പോയതു ഞാനും ആന്റണിയുമായിരുന്നു. സാക്ഷാൽ ഇ.എം.ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ വസതി. കമ്യൂണിസ്റ്റ്–കോൺഗ്രസ് ഏറ്റുമുട്ടലുകളുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഒന്നിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയവിചാരധാരകൾ ഏറെയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടു വ്യക്തമാക്കി. ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ടു ആ സംസാരം.

കോൺഗ്രസ് വിട്ട് എൻസിപിയിലെത്തിയ പി.സി.ചാക്കോയ്ക്ക്് എൻസിപി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി എറണാകുളം ടൗൺഹാളിൽ ഒരുക്കിയ സ്വീകരണത്തിൽ ചാക്കോയെ കൂറ്റൻ മാലയണിയിച്ചപ്പോൾ. എൻസിപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.പി.പീതാംബരൻ, മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ എന്നിവരെയും കാണാം. ചിത്രം: സി.വി.യേശുദാസ്

ഒന്നിക്കണമെന്ന ആശയം അദ്ദേഹവുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനായ ആ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് 1980 ൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണിയെന്ന ആശയം സാക്ഷാൽക്കരിച്ചത്. 80 ൽ ഇ.കെ.നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിൽവന്ന മുന്നണിയിൽനിന്ന് ആന്റണിയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും വയലാർ രവിയും വി.എം.സുധീരനുമെല്ലാം വിട്ടുപോയപ്പോൾ ഞാനും ഷണ്മുഖദാസും കടന്നപ്പള്ളിയും ശശീന്ദ്രനുമെല്ലാം ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പം നിന്നു. അന്നും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ. ആ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്ക് അംഗീകരിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല. ജീവൻകൊടുത്തും എതിർക്കപ്പെടേണ്ട ശക്തിയാണ് ഇന്ദിരയെന്നു പ്രമേയമെഴുതിയവർതന്നെ അവരുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചു മടങ്ങുന്നതിലെ സാംഗത്യത്തെപ്പറ്റി ഞാനും ഷണ്മുഖദാസുമെല്ലാം ചോദിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തമായ മറുപടി തരാൻ പോലും ആന്റണിക്കായില്ല.’

തിരിച്ചുപോക്ക്

ഇന്ദിരയുടെ മരണത്തിനുശേഷം രാജീവ് ഗാന്ധി നേതൃത്വത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണു ശരദ് പവാറടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ മാതൃസംഘടനയിലേക്കു മടങ്ങിവരാൻ ക്ഷണിച്ചത്. അന്നു പവാർ നിർബന്ധിച്ചു ഞാനും ചെല്ലണമെന്ന്. എന്നാൽ, മടങ്ങാൻ ഷണ്മുഖദാസും കൂട്ടരും സന്നദ്ധരായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണു ഞാൻ കോൺഗ്രസ് ഐയുടെ ഭാഗമായതും ഇന്നുവരെ പ്രവർത്തിച്ചതും. അന്ന് എന്നോടൊപ്പം വരാതിരുന്നതിനു ഷണ്മുഖദാസിനോടും കൂട്ടരോടും എനിക്കു പരിഭവമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലുള്ളവരെ പിരിയുന്നതിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്ത വേദനയുമുണ്ടായിരുന്നു.

പി.സി.ചാക്കോയും എ.കെ.ആന്റണിയും

എന്നാൽ അന്നു വരാതിരുന്നതിന് ഇന്നു ഞാനവരോടു നന്ദി പറയുകയാണ്; കോൺഗ്രസ് സംസ്കാരവും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളും കെടാവിളക്കായി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചതിന്. അതിനാലാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് അതേ സംസ്കാരത്തിലേക്കു മടങ്ങിയെത്താനായത്. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോടു ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന എന്റെ വിചാരധാരകൾക്കു തടയിടാൻ ആർക്കുമാകില്ല. ഒരു കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവു പോലെയാണിത്. അത്രയടുത്ത വ്യക്തിബന്ധം ഷണ്മുഖദാസും ശശീന്ദ്രനുമെല്ലാമായി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ വീടുകളിൽപോലും എപ്പോഴും കയറിച്ചെല്ലാനുള്ള അടുപ്പമുണ്ട് അന്നും ഇന്നും.

കോൺഗ്രസ് ദുർബലം

ദുർബലമാണു കോൺഗ്രസ് ഇന്ന്. അതിന്റെ നേതൃത്വവും അങ്ങനെതന്നെ. എന്നും മുറുകെപ്പിടിച്ച ജനാധിപത്യ–മതേതര മൂല്യങ്ങളിൽനിന്ന് അകലുകയാണ് ആ പാർട്ടി. ഇന്ത്യയുടെ മതേതര ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത് ഷായും ചേർന്നു തകർക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചോദ്യംചെയ്യാൻപോലും കോൺഗ്രസിനാകുന്നില്ല. മോദിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കുമെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശക്തി കാട്ടിയാൽപോര. കരുത്തുറ്റ ജനകീയ മുന്നേറ്റംകൊണ്ടേ അതു സാധ്യമാകൂ. മതേതരത്വം തകർന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് എന്താണു പ്രസക്തി? മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവുമില്ലാത്ത രാജ്യത്തു കോൺഗ്രസിനെന്താണു പ്രസക്തി? കോൺഗ്രസിനെ നിഷ്‌ക്രിയവും നിഷ്‌പ്രഭവുമായ അവസ്ഥയിലേക്കെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണു നേതൃത്വം.

എ.കെ.ആന്റണി

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വയനാട് മത്സരം

മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞാണു രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുന്നുവെന്ന തീരുമാനം ഞാനറിഞ്ഞത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും രാജിവ് ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയുമെല്ലാം മുറുകെപ്പിടിച്ച റായ് ബറേലിയും അമേഠിയും വിട്ടു മറ്റെവിടെയെങ്കിലും രാഹുൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് എനിക്കു സ്വപ്നത്തിൽപോലും ചിന്തിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല. എന്നെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചവരോടെല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരിയാകില്ലെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. രാഹുൽ അന്നുവരെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ചു കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ, എന്റെ അഭിപ്രായം തേടാറുണ്ടായിരുന്നു.

കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കരുതെന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതാവ് കേരളത്തിലെത്തി കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളോടു മത്സരിക്കുന്നത് എന്തു സന്ദേശമാണു നൽകുകയെന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു. നെഹ്‌റുവോ ഇന്ദിരയോ രാജീവോ ഒന്നും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളോടു മത്സരിച്ചിട്ടില്ലെന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ, തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ആന്റണിയോടും ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹവും ഒഴിഞ്ഞുമാറി. ആദർശങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും കമ്യൂണിസ്റ്റുകളെ എതിർക്കാനാകില്ലെന്ന കാര്യം ഞാൻ ആന്റണിയെ ഓർമിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ, കാര്യമുണ്ടായില്ല.

രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ (ചിത്രം: മനോരമ)

ബിജെപി മുതലാക്കിയ തീരുമാനം

വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള രാഹുലിന്റെ തീരുമാനം അഖിലേന്ത്യാതലത്തിൽ ബിജെപിക്കു വലിയ ഊർജം നൽകി. സ്മൃതി ഇറാനിയെപ്പോലെ ആയിരം നാവുള്ളവർ അത് ഒട്ടേറെ വേദികളിൽ പറഞ്ഞു. ഒളിച്ചോട്ടമാണു രാഹുലിന്റെ നടപടിയെന്ന ആരോപണമുയർന്നു. കൽപറ്റയിലെ റാലിയിൽ മു‌സ്‌ലിം ലീഗിന്റെ പതാക മാത്രമുള്ള ചിത്രമെടുത്ത് രാഹുലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതു പാക്ക് അനുകൂലികളാണെന്നവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ ബിജെപി മുന്നേറ്റത്തിന് ഇടവച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് എഐസിസി നടത്തിയ സർവേയിൽ 110 സീറ്റുകൾ വരെ കോൺഗ്രസിനു നേടാനാകുമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അതു സംഭവിച്ചില്ല. അതിനു രാഹുൽ കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കാനെടുത്ത തീരുമാനത്തിനു വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലും കോൺഗ്രസിൽ പ്രതിസന്ധി

2 ഗ്രൂപ്പിനെ നയിക്കുന്ന 2 പേർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്നു കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുന്നത്. കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന് ഒന്നിലും കാര്യമായ പങ്കില്ല. കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി എന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് പോയി കോഓർഡിനേഷൻ എന്നായി. ലതിക സുഭാഷ് അടക്കം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനായി ആത്മാർഥമായി പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ ശാപം കണ്ണകീശാപം പോലെയാകുകയാണ്. ഇതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിവുള്ളവരല്ല കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. അതിനാൽതന്നെ എൻസിപിയിലേക്ക് എനിക്കുപിന്നാലെ ചേരാൻ കോൺഗ്രസിൽനിന്നു നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ക്യൂ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച വൈകാതെ കാണാം.

പി.സി.ചാക്കോ

കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനൊപ്പം തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിരുന്നു. കോൺഗ്രസിനും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്കും ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനാകുന്ന ശക്തമായ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രവർത്തനത്തിന് ഇനിയും കേരളത്തിൽ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നാണു ഞാനവിടെ പ്രസംഗിച്ചത്. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തെ എൻസിപി നയിക്കുന്ന കാഴ്ച ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന എന്റെ വാക്കുകളെ ആവേശത്തോടെയാണു പ്രവർത്തകർ സ്വാഗതം ചെയ്തത്’ – പി.സി.ചാക്കോ പറയുന്നു.



English Summary: Senior Leader PC Chacko Speaks About Why He Quits Congress?