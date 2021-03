വിഡിയോ നോക്കി തീനാളം കൊണ്ട് മുടി ഒതുക്കാന്‍ ശ്രമം; 12കാരൻ പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ യുട്യൂബ് ദൃശ്യങ്ങൾ അനുകരിച്ചു മുടി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ച 12 വയസ്സുകാരൻ പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം വെങ്ങാനൂർ ഗാന്ധി സ്മാരക ആശുപത്രിക്കു സമീപം ‘പ്രസാര’യിൽ പ്രകാശിന്റെ മകൻ ശിവനാരായണനാണു മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. തീനാളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മുടി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ കണ്ട കുട്ടി അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വസ്ത്രത്തിൽ തീ പടരുകയായിരുന്നു.

യുട്യൂബ് വിഡിയോയിൽ സ്പിരിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു മുടി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായാണു കാണിച്ചിരുന്നത്. വിദ്യാർഥി തീ കത്തിക്കാൻ മണ്ണെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. കുളിമുറിയിൽവച്ചാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നതിനാൽ വീട്ടിലുള്ളവർ അറിയാൻ വൈകി. അമ്മൂമ്മ മാത്രമാണു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. വെങ്ങാനൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്. മരണത്തിനു പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കുകയാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



English Summary: Boy who imitated video of haircut using fire dies of burns