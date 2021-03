‘ലഫ്റ്റ്നന്റ് ഗവർണർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം’; ബിജെപിയുടെ തുറുപ്പ് ചീട്ട് വെട്ടാൻ എഎപി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി ലഫ്റ്റ്നന്റ് ഗവർണർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോക്സഭയിൽ പാസാക്കിയ ബില്ലിനെ രാജ്യസഭയിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ സഹായം തേടി എഎപി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് മുഴുവൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെയും സഹായം തേടാനാണ് എഎപി നീക്കം.

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എഎപിക്ക് പരസ്യ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി. ബംഗാൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് ബിൽ രാജ്യസഭയിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡെറക് ഒബ്രയൻ രാജ്യസഭാ ചെയർമാനു കത്തു നൽകി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം നടക്കുന്നതിനാൽ ടിഎംസി അംഗങ്ങൾക്ക് സഭയിൽ ഹാജരാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു.



കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോക്സഭയിൽ പാസാക്കിയ ‘നാഷനൽ കാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഡൽഹി (ഭേദഗതി) ബിൽ 2021’ രാജ്യത്തെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ചർച്ച ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെ രാജ്യസഭയിൽ ബിൽ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതകളാണ് എഎപി തേടുന്നത്.



സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അധികാരത്തിൽ കൈകടത്താനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബില്ലിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് എഎപി ആരോപിക്കുന്നത്. ദൈനംദിന ഭരണകാര്യങ്ങൾക്കു പോലും ലഫ്റ്റ്നന്റ് ഗവർണറുടെ അനുമതി തേടേണ്ട സാഹചര്യം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് എഎപി. ബില്ലിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ പൂർണ പിന്തുണയോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തെ ചെറുക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എഎപി സർക്കാരിന്റെ നീക്കം.



