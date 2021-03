സിഡ്‌നി ∙ രാജ്യത്തെ ദുരിതത്തിലാക്കിയ കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ കാര്‍ ഒഴുകി പോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം പങ്കുവച്ച് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കോട്ട് മോറിസണ്‍. ക്യൂന്‍സ് ലാന്‍ഡ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് മെയിന്‍ റോഡ്‌സ് സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയാണു പ്രധാനമന്ത്രി റീട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

കാര്‍ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനു മുൻപു ഡ്രൈവര്‍ക്കു പുറത്തിറങ്ങാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്നു മേഖലയില്‍ മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാകുമെന്നു ക്യൂന്‍സ് ലാന്‍ഡ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് മെയിന്‍ റോഡ്‌സ് അധികൃതര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു.

റോഡുകളില്‍ വെള്ളപ്പാച്ചില്‍ കണ്ടാല്‍ യാത്ര തുടരരുതെന്നും നിര്‍ദേശം നല്‍കി. കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് ന്യൂസൗത്ത് വെയില്‍സ്, ക്യൂന്‍സ് ലാന്‍ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണു വെള്ളപ്പൊക്കം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇരുപതിനായിരത്തോളം പേരെ വീടുകളില്‍നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു.

English Summary: Australian PM Shares Hair-Raising Clip Of Car Being Washed Away In Floods