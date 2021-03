കാശും കുറ്റിയും ഫ്രീ: വോട്ട് ആർക്ക് പോടണം? കേരളം പോലെ കടംകേറി തമിഴകം

ചെന്നൈ∙പ്രാരംഭ ഇലക്‌ഷൻ പ്രചാരണത്തിനിടെ ഒരിക്കൽ ഡിഎംകെ നേതാവ് സ്റ്റാലിൻ അബദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു: ജയിച്ചാൽ എല്ലാ റേഷൻകാർഡ് ഉടമകൾക്കും തരും 1000 രൂപ വീതം. അതു കേട്ടയുടൻ എഐഎഡിഎംകെ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനി സ്വാമിയുടെ ബദൽ വന്നു: ജയിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും തരും 1500 രൂപ വീതം. വർഷം 6 ഗ്യാസ്കുറ്റിയും സൗജന്യം.

വോട്ട് ആർക്ക് പോടണം? 500 രൂപ കൂടുതൽ തരുന്ന, 6 കുറ്റിയും തരുന്നവർക്കു പോടണോ? സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകളിൽ ഒരു കുറ്റി 2 മാസത്തിലേറെ കാലത്തേക്കു തികയും. 6 കുറ്റി ഫ്രീയെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്യാസിനു കാശു മുടക്കേണ്ട കാര്യമേയില്ല. വോട്ട് ആർക്ക് ഇടണമെന്നതിൽ അങ്ങനെ അടുക്കളകളിലാണത്രെ ആലോചന.

ചെന്നൈ ജയലക്ഷ്മിപുരത്തെ അഴുക്കും വിഴുക്കും നിറഞ്ഞ ചേരിയിൽ കാട്ടുകൊന്ന മരത്തിനു താഴെ മുഷിഞ്ഞ ദോശത്തട്ടുകട നടത്തുന്ന ഗുണസുന്ദരിയോടു ചോദിച്ചു, വോട്ട് നോട്ടിനോ ഗ്യാസ്കുറ്റിക്കോ? ഗുണസുന്ദരിയും അടുത്തിരുന്ന കലൈവാണിയും പറഞ്ഞ മറുപടി രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കണ്ണുതുറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്–‘‘കാശൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ഏഴകൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്താൽ പോതും. കഷ്ടപ്പെട്ടുതാൻ ശാപ്പിടുന്നത്. കാശ് സമ്പാദിക്കാവുന്നതേയുള്ളു. വോട്ടിനു മുമ്പ് അത് ചെയ്യും ഇതുചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ ജയിച്ചിട്ടു പോയാൽ പിന്നെ കാണില്ല. വീട്ടിൽ കറന്റ് പോലുമില്ല. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു.’’

കഴിഞ്ഞ പൊങ്കലിന് എല്ലാ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും എടപ്പാടി 2500 രൂപ വീതം കൊടുത്തു. 12000 കോടിയുടെ കർഷക വായ്പകൾ എഴുതി തള്ളി. 6 പവൻ വരെ പണയം വച്ച് സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നു സ്ത്രീകൾ കടമെടുത്ത ബാധ്യതയും എഴുതി തള്ളി. ജല്ലിക്കെട്ട്, സിഎഎ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തർക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ റദ്ദാക്കി. ചെന്നൈക്ക് പുറത്ത് നിയമം ലംഘിച്ചു നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ക്രമവൽക്കരിച്ചു പട്ടയം നൽകി. പെൻഷൻ പ്രായം 60 ആക്കി. മിക്ക ക്ഷേമ പദ്ധതികളും ‘പുരട്ചി തലൈവി അമ്മ’യുടെ പേരിലാണ്. ജയലളിത മരിച്ചിട്ടും തമിഴ് രാഷ്ട്രീയം അമ്മ വിടുന്നില്ല.

സൗജന്യങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് തമിഴ്നാട് സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ കുളംകോരിയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്കെ കേരളം പോലെ തന്നെ അങ്കെയും. കടമെടുത്താണ് ശമ്പളവും പെൻഷനും. ഒ. പനീർ സെൽവം എന്ന ഒപിഎസ് ആകുന്നു തമിഴകത്തെ തോമസ് ഐസക്ക്. സർക്കാർ വരവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള അന്തരമായ റവന്യൂ കമ്മി 65,994 കോടിയാണ്. ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി. 20–21 ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച കമ്മി 21617 കോടി മാത്രം.

കേരളത്തിലെ സഞ്ചിത കടം 1.95 ലക്ഷം കോടിയങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിന്റെ കടം 5 ലക്ഷം കോടി കവിഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ ഓരോ പൗരനും ജനിക്കുമ്പോഴേ 55000 രൂപ കടക്കാരനെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ 70000 രൂപ കടക്കാരൻ. പ്രചാരണത്തിനിടെ സ്റ്റാലിൻ ഇതു പറയുന്നുമുണ്ട്.

പക്ഷേ ആർക്ക് പോടണം എന്ന ചോദ്യത്തിനു മറുപടി– 1500 രൂപയ്ക്ക് പോടുങ്കൾ എന്നാണെങ്കിലോ? വേന്ദ്രൻമാരായ വോട്ടർമാർ സൗജന്യം വാങ്ങി പോക്കലിട്ട് എതിർകക്ഷിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത മുൻകാല ഇലക്‌ഷൻ അനുഭവങ്ങളേറെ.

തീരെ ചെറിയൊരു കടയിലിരുന്ന് തലയണഉറ തയ്ക്കുന്ന തയ്യൽക്കാരൻ വെങ്കടേഷ് പറയാതെ പറഞ്ഞതിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു–വോട്ട് ആർക്കെന്നു പറയില്ല... പക്ഷേ 10 വർഷമായി ഇവർ ഭരിക്കുന്നു. മാറ്റം വേണം. 500 രൂപ കുടുതൽ തരുന്നതിലല്ല കാര്യം.

