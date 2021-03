ഏപ്രിൽ ആറിനു നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ കേരളം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയെ. 1956 നവംബർ ഒന്നിന് ഐക്യകേരള രൂപീകരണത്തിനുശേഷം 1957 ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് ആദ്യ നിയമസഭ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് 64 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഏതാനും നിയമസഭകൾ അഞ്ചു വർഷ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാലാണ് ഇക്കാലയളവിൽ 14 നിയമസഭകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിനിടയിൽ കേരളത്തിന് 22 മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ടായി. ഇതിൽത്തന്നെ അഞ്ചുപേർ ഒന്നിലേറെത്തവണ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായി. ആദ്യ 6 നിയമസഭകളുടെ കാലയളവിൽ മാത്രം 12 മന്ത്രിസഭകളുണ്ടായി.

മാറിമറിയുന്ന അധികാര ബലാബലത്തിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് കേരളത്തിലെ ഓരോ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും കാഴ്ചവച്ചത്. 1980 ൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെന്നും (യുഡിഎഫ്) ഇടതു ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെന്നുമുള്ള (എൽഡിഎഫ്) രണ്ടു രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികൾ രൂപപ്പെട്ടതോടെയാണ് മന്ത്രിസഭകൾ നിശ്ചിത അഞ്ചു വർഷ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയിലേക്കു കേരളം ചുവടുവയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നിയമസഭകളുടെ ചരിത്രം സ്മരിക്കുന്നത് കൗതുകകരമായിരിക്കും.

ലോകം ശ്രദ്ധിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

രാജ്യാന്തര തലത്തിൽത്തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയതായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമസഭാ രൂപീകരണം. ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിലെത്തി എന്നതായിരുന്നു അപൂർവത. ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. പ്രഗൽഭരായ 11 അംഗങ്ങളുമായി ആദ്യ മന്ത്രിസഭ രൂപംകൊണ്ടു. തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിലെ മലബാർ ജില്ലകളും തെക്കൻ കാനറയിലെ കാസർകോട് താലൂക്കും ചേർന്ന് 1956 നവംബർ ഒന്നിനാണ് ഐക്യകേരളം രൂപപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് 1957 ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു.

ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ മാർച്ച് 11 വരെ ആയിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. ഇപ്പോൾ 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പെങ്കിൽ അന്നത് 126 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ മണ്ഡലങ്ങൾ 114 മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 12 മണ്ഡലങ്ങൾ ദ്വയാംഗ മണ്ഡലങ്ങളായിരുന്നു. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട 11 സീറ്റുകളും പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിനായി സംവരണം ചെയ്ത ഒരു സീറ്റുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സീറ്റുകൾ പ്രത്യേകം മണ്ഡലങ്ങളായിരുന്നില്ല.

സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പൊതുവിഭാഗത്തിൽ ഒരു എംഎൽഎയെയും സംവരണ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു എംഎൽഎയെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരുന്നു രീതി. മുഖ്യമന്ത്രി ഇഎംഎസ് മത്സരിച്ച നീലേശ്വരവും ഇത്തരമൊരു ദ്വയാംഗ മണ്ഡലമായിരുന്നു. നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയും അടക്കം ആകെ നിയമസഭയുടെ അംഗബലം 127 ആയിരുന്നു.

ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 75,14,626 ആയിരുന്നു. ഇതിൽ 58,37,577 പേർ വോട്ട് ചെയ്തു. 65.49% പോളിങ്. ഫലം വന്നപ്പോൾ, 101 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിപിഐ) 60 ഇടത്തു ജയിച്ചു. പാർട്ടി പിന്തുണയുള്ള അഞ്ചു സ്വതന്ത്രരടക്കം പാർട്ടിക്ക് തനിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചു. 43 സീറ്റ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസ് (ഐഎൻസി) മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായി. പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (പിഎസ്പി) 62 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും ഒൻപതിടത്തേ ജയിച്ചുള്ളൂ.

മുസ്‌ലിം ലീഗിന് 8 അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇവരെ സ്വതന്ത്രപട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരടക്കം 75 സ്വതന്ത്രർ മത്സരിച്ചപ്പോൾ 14 പേർക്കു ജയിക്കാനായി എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. ഇതിൽ അഞ്ചുപേർ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിന്തുണച്ചവരായിരുന്നു. മഞ്ചേശ്വരത്ത് സ്വതന്ത്രനായ ഉമേഷ് റാവു എതിരില്ലാതെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ആകെ വോട്ടുകണക്കിൽ പക്ഷേ കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടിയ സിപിഐയെക്കാൾ മുൻപിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ്. 20,599,547 വോട്ടാണ് സിപിഐക്ക് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ (35.28%) കോൺഗ്രസ് 22,09,251 (37.85%) വോട്ട് നേടി. 406 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. 9 വനിതാ സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിച്ചതിൽ ആറു പേരും ജയിച്ചു.

പ്രഗൽഭരുടെ മന്ത്രിസഭ

1957ൽ ഇഎംഎസ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിലേറുന്നു (ചിത്രം: മനോരമ)

1957 ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനാണ് ആദ്യ ഇഎംഎസ് മന്ത്രിസഭ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത്. 11 അംഗങ്ങളാണ് മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവരും അതിപ്രഗൽഭർ. സി.അച്യുതമേനോനായിരുന്നു ധനകാര്യം. കെ.ആർ.ഗൗരിയമ്മ റവന്യു, എക്സൈസ് മന്ത്രിയായപ്പോൾ ടി.വി. തോമസിനായിരുന്നു തൊഴിൽ, ഗതാഗത വകുപ്പുകൾ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ, സഹകരണ മന്ത്രിയായി. സ്വതന്ത്രാംഗം വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർ നിയമ, ജലസേചന, വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായി. കെ.പി.ഗോപാലൻ (വ്യവസായം), പി.കെ.ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ (തദ്ദേശ ഭരണം), എ.ആർ.മേനോൻ (ആരോഗ്യം), കെ.സി. ജോർജ് (ഭക്ഷ്യം, വനം), പി.കെ.മജീദ് (പൊതുമരാമത്ത്) എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റു മന്ത്രിമാർ.

കോൺഗ്രസിലെ പി.ടി.ചാക്കോ ആയിരുന്നു ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. ആർ.ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി സ്പീക്കർ. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിരയിൽ ആർ.പ്രകാശം, ആർ.സുഗതൻ, ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ, ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി, ടി.കെ.രാമകൃഷ്ണൻ, പി.ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, എൻ.ഇ.ബാലറാം, കെ.പി.ആർ.ഗോപാലൻ, ആർ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എന്നീ മുൻനിര നേതാക്കൾ വിജയിച്ചെത്തി. കോൺഗ്രസ് നിരയിൽ കെ.എം.ജോർജ്, റോസമ്മ പുന്നൂസ്, ടി.യു.ബാവ, പി.പി.ഉമ്മർകോയ, ലീല ദാമോദരമേനോൻ, പിഎസ്പിയിൽ പട്ടം താണുപിള്ള, പൊന്നറ ശ്രീധർ, ലീഗ് നിരയിൽ അഹമ്മദ് കുരിക്കൾ, സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് കോയ, ഹസൻ ഗനി തുടങ്ങിയവരും ആദ്യ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രഗൽഭരാണ്.

കേരളത്തെ നിർമിച്ച നിയമസഭ

ഇഎംഎസ് മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങൾ നെഹ്‌റുവിനൊപ്പം (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

‌രണ്ടേകാൽ വർഷം മാത്രമാണ് ആദ്യ മന്ത്രിസഭയ്ക്കു ലഭിച്ചത്. അതായത് കാലാവധിയുടെ പകുതിയിൽ താഴെ മാത്രം. എന്നിട്ടും കേരളത്തിന്റെ ഭാവിവികാസത്തിന് അടിത്തറയിട്ട ഒട്ടേറെ നിയമനിർമാണങ്ങളാണ് ഒന്നാം കേരള നിയമസഭ നടത്തിയത്. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും സാമൂഹികനീതി നടപ്പാക്കാനുമുള്ള ശക്തമായ ശ്രമങ്ങളാണുണ്ടായത്. ഒന്നാം നിയമസഭ ഏഴ് സെഷനുകളിലായി 175 സിറ്റിങ് ആണു നടത്തിയത്.

കേരള കാർഷികബന്ധ ബിൽ, കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബിൽ, മിനിമം കൂലി വർധിപ്പിക്കൽ ബിൽ, അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമനടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന ബിൽ തുടങ്ങിയ 88 ബില്ലുകൾ സഭയിൽ പാസാക്കി നിയമമാക്കി. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമനിർമാണം നടത്തിയതിന്റെ റെക്കോർഡും ഒന്നാമത്തെ നിയമസഭയ്‌ക്കുണ്ട്. സംസ്‌ഥാനത്ത് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം നടത്തുന്നതിനും മുൻകൈയെടുത്തത് ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയാണ്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണ പരിഷ്‌കാരസമിതി 1958 ജൂലൈയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ജില്ലാ കൗൺസിലുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി. കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ബില്ലും എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം അവകാശമാക്കുന്ന നിയമവും ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് കേരളചരിത്രത്തിൽ അനന്യമായ സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തു.

1957ൽ ഇഎംഎസ് മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിലേറിയപ്പോൾ (ചിത്രം: മനോരമ)

വിമോചന സമരവും പിരിച്ചുവിടലും

ബാലറ്റിലൂടെ അധികാരത്തിലേറി ചരിത്രം കുറിച്ച ആദ്യ നിയമസഭയ്ക്ക് പക്ഷേ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല. ഭരണം 2 വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും വിവിധ കോണുകളിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ പുകഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാഭ്യാസബിൽ ആയിരുന്നു മുഖ്യപ്രകോപനം. കമ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വിദ്യാഭ്യാസമേഖല പരിഷ്കരിക്കാനാണു നീക്കമെന്ന ആശങ്കയുയർന്നു. ഇതോടെ സമുദായ സംഘടനകൾ സർക്കാരിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടി സെൽ ഭരണമാണു നടക്കുന്നതെന്ന വ്യാപക പ്രചാരണമുണ്ടായി. ‌

ആദ്യ കേരള മന്ത്രിസഭയുടെ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2017ൽ ആദ്യ അസംബ്ലി ഹാളിലെത്തിയ കെ.ആർ.ഗൗരിയമ്മ (ചിത്രം: മനോരമ)

കൈവശഭൂമിക്കു പരിധി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള തീരുമാനം വ്യക്തികളെയും സമുദായങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും അസ്വസ്ഥരാക്കി. 1959 മേയിൽ ചങ്ങനാശേരി എൻഎസ്എസ് കോളജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ മന്ത്രിസഭയെ പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. മേയ് 12നു സംസ്ഥാന ഹർത്താലിനും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇതിനിടെ കോൺഗ്രസും മന്ത്രിസഭയ്ക്കെതിരെ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ ഇന്ദിരഗാന്ധി നേരിട്ടെത്തി.

മേയ് 17നു കോട്ടയത്തു ചേർന്ന സർവസമുദായ സമ്മേളനം വിമോചന സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1959 ജൂലൈ 13 മുതൽ സമരവും അക്രമവും നിത്യസംഭവമായി. മന്നത്തു പത്മനാഭൻ, പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ, ഫാദർ വടക്കൻ എന്നിവരായിരുന്നു നേതൃനിരയിൽ. മൂന്നാറിലും ചന്ദനത്തോപ്പിലും വെടിവയ്പുണ്ടായി. അങ്കമാലിയിൽ നടന്ന വെടിവയ്പിൽ 7 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതിൽ 15 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുമുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയതുറയിൽ നടന്ന വെടിവയ്പിൽ ഫ്ലോറി എന്ന ഗർഭിണി കൊല്ലപ്പെട്ടു. വെടിവയ്പുകളിൽ ആകെ 15 പേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂർ രാമചന്ദ്രൻ, കല്ലട ഗോപാലപിള്ള തുടങ്ങിയവർ വധിക്കപ്പെട്ടു.

മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ പാറശ്ശാല മുതൽ കാസർകോട് വരെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത മുപ്പതിലധികം മഹാസമ്മേളനങ്ങൾ മന്നത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്നു. ജൂൺ 22നു പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റു തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ സമരസമിതി 24 മണിക്കൂർകൊണ്ട് വൻ ജനാവലിയെ അവിടെയെത്തിച്ചു. വിമാനത്താവളം മുതൽ രാജ്ഭവൻ വരെ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി പ്ലക്കാർഡുമായി അവർ അണിനിരന്നു. അതുകൊണ്ടും ഫലമുണ്ടാകാഞ്ഞപ്പോൾ മന്നം പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചു: മന്ത്രിമാർ രാജിവച്ച് ഒഴിയുന്നതുവരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ പിക്കറ്റിങ്.

ഓരോ ദിവസവും കാൽലക്ഷം പേർ വീതം പങ്കെടുക്കുന്ന പിക്കറ്റിങ്ങിനു തീയതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു-1959 ഓഗസ്റ്റ് 9. ഇതോടെ, കേരളത്തിലെ ക്രമസമാധാനനില ഇനിയും വഷളാവുമെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. സമരം തുടങ്ങി 51–ാം ദിവസം 1959 ജൂലൈ 31ന് ഭരണഘടനയുടെ 356–ാം വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇഎംഎസ് സർക്കാരിനെ രാഷ്ട്രപതി പിരിച്ചുവിട്ടു.

എന്നും ചരിത്രത്തിൽ

രണ്ടേകാൽ വർഷത്തെ ഭരണക്കാലയളവിൽ കേരള വികസനത്തിനും സാമൂഹിക സൃഷ്ടിക്കും തുടക്കം കുറിച്ച ഒന്നാം നിയമസഭ, അതോടൊപ്പം കേരളത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും തുടക്കമിട്ടു. ആ വിവാദങ്ങൾ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയുടെ പതനത്തിനുതന്നെ കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ബാലറ്റിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ, രാജ്യത്ത് 356–ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട ആദ്യ മന്ത്രിസഭയെന്ന നിലയിലും ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടി.

