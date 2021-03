യുപിയിൽ കന്യാസ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ച സംഭവം: അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്തയച്ച് പിണറായി വിജയൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത കന്യാസ്ത്രീകളെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഝാൻസിയിൽ വച്ച് ആക്രമിച്ചവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കത്തയച്ചു.

ബജ്റങ് ദൾ പ്രവർത്തകരും ഝാൻസി പൊലീസും ചേർന്നാണ് അവരെ ഉപദ്രവിച്ചത്. ട്രെയിനിൽ നിന്നു ബലമായി അവരെ പിടിച്ചിറക്കി. തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കാണിച്ചിട്ടുപോലും പൊലീസ് അവരെ വിട്ടില്ല. ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഇടപെടലിനുശേഷം രാത്രി 11 മണിക്കാണ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്നു വിട്ടയച്ചത്.

രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിഛായയ്ക്കും മത സഹിഷ്ണുതാ പാരമ്പര്യത്തിനും കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ബജ്റങ് ദളിന്റെയും പൊലീസിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്. ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായ ഈ ആക്രമണത്തെ ഗൗരവമായി കാണണമെന്നും സംഭവത്തെ കേന്ദ്രസർക്കാർ അപലപിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: CM Pinarayi Vijayan sends letter to HM Amit Shah to take action in Nuns from Kerala attacked by Bajrang Dal men in Jhansi case