ശശികലയെ പാർട്ടിയിൽ തിരികെ കൊണ്ടു വരുന്നതിൽ തുറന്ന സമീപനം: പനീർസെൽവം

ചെന്നൈ ∙ വി.കെ.ശശികലയെ അണ്ണാ ഡിഎംകെയിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ തുറന്ന സമീപനമാണുള്ളതെന്ന് തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഒ.പനീർസെൽവം. ശശികലയെ പാർട്ടിയിൽ തിരികെയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസാമി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.

‘ശശികല നാലു വർഷം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു. അവർ 32 വർഷം ജയലളിതയെ സേവിച്ചു. ചീഫ് കോഓർഡിനേറ്ററും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടിയും നയിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നിലവിലെ ഘടന അംഗീകരിച്ചാൽ, മാനുഷിക പരിഗണനയിൽ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള ശശികലയുടെ തിരിച്ചുവരവ് പരിഗണിക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു മടങ്ങിവരണമോ എന്നത് അവരുടെ തീരുമാനമാണ്’ – പനീർസെൽവം പറഞ്ഞു.

‌ശശികലയെയും അവരുടെ ബന്ധു ടി.ടി.വി.ദിനകരനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും പനീർസെൽവം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Open to considering V.K. Sasikala's return to AIADMK, says O. Panneerselvam