തൃശൂർ∙ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ വഴി 25 കിലോ വരെ അരി വീടുകളിലേക്കെത്തിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം വിവാദം. ഉച്ചക്കഞ്ഞി അലവൻസായി കഴിഞ്ഞ ഏഴുമാസം വിതരണം ചെയ്യാതിരുന്ന അരിയാണ് ഒരുമിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപായതിനാൽ വോട്ട് സ്വാധീനിക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്നാണു പ്രതിപക്ഷവാദം. അധ്യയന വർഷം തീരുന്ന മാർച്ച് 31നു മുൻപ് അരികൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതിനാലാണ് ഇപ്പോൾത്തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നാണു വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ ഈ അരിവിതരണത്തിന്റെ ഉത്തരവിൽത്തന്നെ പിന്നാലെ കിറ്റുകൾ വിതരണത്തിനെത്തുമെന്നും പറയുന്നു.

11 തരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും അരിയും അടങ്ങുന്ന കിറ്റ് തയാറാക്കൽ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഒരുമിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു പകരം അരിമാത്രം തിരക്കിട്ടു വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ആരോപണത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. ഏഴുമാസം സ്കൂളുകളിലെ അരി വിതരണം തടഞ്ഞുവച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ചു നൽകിയത് മനപ്പൂർവമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു.



തമിഴ്നാട് ശൈലിയിൽ സൗജന്യങ്ങൾ നൽകി വോട്ടു പിടിക്കുന്ന രീതിയാണു സർക്കാർ പിന്തുടരുന്നതെന്നും ഇതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന് അധ്യാപക സംഘടനകൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്ക് അർഹതയുള്ള വിദ്യാർഥികളിൽ പ്രീപ്രൈമറി ക്ലാസുകാർക്ക് 5 കിലോ, എൽപി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 15 കിലോ, ആറുമുതൽ എട്ടുവരെ ക്ലാസുകൾ (അപ്പർ പ്രൈമറി) 25 കിലോ എന്ന രീതിയിലാണ് അരി നൽകുന്നത്. സ്കൂളുകളിൽ ചാക്ക് കണക്കിന് അരി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പല സ്കൂളുകളും വിതരണം തുടങ്ങി.



കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഈ മാർച്ച്് വരെയുള്ള ഏഴുമാസ കാലയളവിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ അലവൻസ് എന്ന പേരിലാണ് അരിവിതരണം. മാർച്ചിൽത്തന്നെ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന കർശന നിർദേശവും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നു പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിലുണ്ട്. ഏപ്രിൽ ആറിനാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.



പ്രൈമറി, പ്രീപ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടിയൊന്നിന്700 രൂപയും അപ്പർ പ്രൈമറിയിൽ കുട്ടിയൊന്നിന്1200 രൂപയും പാചകച്ചെലവ് ഇനത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് മൂലം സ്കൂൾ അടച്ചിട്ടിരുന്നതിനാൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഈ തുക കൊണ്ടാണു കിറ്റ് തയാറാക്കുന്നത്. കിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി വിതരണം നടക്കുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിയും. അരിവിതരണ വിവരം മാവേലി സ്റ്റോറുകൾ സ്കൂളുകളിലേക്കും സ്കൂളുകളിൽ നിന്നു വീടുകളിലേക്കും വാട്സാപ് സന്ദേശമായി കൈമാറുന്നുണ്ട്.



English Summary : Complaint against govt. move to distribute rice through school students