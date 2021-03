എറണാകുളം, തൃക്കാക്കര മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇരട്ടവോട്ട്; പരാതിയുമായി ഹൈബി ഈഡൻ

കൊച്ചി ∙ എറണാകുളം, തൃക്കാക്കര ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലും ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നു ഹൈബി ഈഡൻ എംപി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇരട്ടവോട്ട് വിഷയം ജനശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇതു കണ്ടെത്തിയത്. ചീഫ് ഇലക്ടറല്‍ ഓഫിസര്‍ക്കും റിട്ടേണിങ് ഓഫിസര്‍ക്കും പരാതി നല്‍കി.



എറണാകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആകെ 1,64,534 വോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ 2238 ഇരട്ടവോട്ടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. 2016ൽ എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടര്‍മാരുടെ ആകെ എണ്ണം 1,54,092 ആയിരുന്നു. തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ 1975 ഇരട്ടവോട്ടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇരട്ട വോട്ടുകൾ വ്യാപകമായി നടന്നിട്ടുണ്ട്.

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടെ തിരിമറി നടത്തിയാണ് ഇടതുപക്ഷം കോർപറേഷൻ ഭരണം പിടിച്ചതെന്ന യുഡിഎഫ് വാദം ഇപ്പോൾ ശരിയാണെന്നു തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നിർണായകമായ നിരവധി ഡിവിഷനുകളിൽ നാമമാത്രമാണ് വിജയികളുടെ ഭൂരിപക്ഷം. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലെ ജനാധിപത്യത്തെ കാശാപ്പു ചെയ്യുന്ന നയമാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷവും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതെന്നും ഹൈബി ഈഡൻ ആരോപിച്ചു.

