‘കുട്ടിക്കളിയല്ല’ രാഷ്ട്രീയം: കുട്ടികൾ പ്രചാരണത്തിൽ; പ്രതിഷേധം ശക്തം

പാർ‌ട്ടി പതാകയുമേന്തി നേതാവിനൊപ്പം ആവേശപൂർവം വരുന്ന കുരുന്നുകൾ, ഡപ്പാൻകുത്ത് പാട്ടും കൊ‌ട്ടുമായി പ്രകടനം നടത്തുന്ന കൗമാരക്കാർ – കാണാൻ കൗതുകമായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന നിയമ ലംഘനത്തിനാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലുൾപ്പെടെ പലയിടങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനൊപ്പം ഈ കാഴ്ച കാണാം.

ബാലവേലയ്ക്കു തുല്യമായ ഇത്തരം പ്രചാരണത്തിനെതിരെ ബാലാവകാശ പ്രവർത്തകരും അധ്യാപകരുമടക്കം വിമർശനവുമായി എത്തുകയാണ്. പ്രചാരണ പരിപാടികൾ കൊഴുപ്പിക്കുന്നതിനായി കഴുത്തിൽ വലിയ കെറ്റിൽ ഡ്രമ്മും നാസിക് ഡോലുമൊക്കെ കൊട്ടിക്കൊണ്ടു കുട്ടികൾ ചുവടുവയ്ക്കുന്നത് പാർട്ടികളുടെ സമൂഹമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളിലും മറ്റും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു.

എന്താണ് കു‌ട്ടികളെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം? ഡാൻസ് ട്രൂപ്പിനെയോ മ്യൂസിക് ബാൻഡിനെയോ വിളിച്ചാൽ 1000 രൂപ മുതൽ ദിവസക്കൂലി നൽകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ 200 രൂപയൊക്കെ മതിയാകും കുട്ടികൾക്ക്. അവർക്ക് അതു വലിയ തുകയാണ്. പെട്ടെന്നു ക്ഷീണിക്കില്ല, പരാതി പറയില്ല, തെറ്റും ശരിയും ചോദിക്കില്ല, ചെറിയ സമ്മാനങ്ങൾകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെ‌ടും– സ്കൂളില്ലാത്തതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം എത്തിക്കോളുമെന്ന സൗകര്യവും. ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടികളെ ഭാഗമാക്കുന്നതിനു നേതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം.

അണ്ണാ ഡിഎംകെയുടെ പ്രചാരണറാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ. (PTI Photo)

പാർട്ടികള്‍ താൽക്കാലിക ജോലിക്കായി ഉപയോഗിച്ചാൽ കാലക്രമേണ ഇവർ സ്കൂൾതന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ബാലവേലക്കാരായി മാറിയേക്കാമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. സ്വന്തമായി വരുമാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും കിട്ടുന്നതോടെ കുട്ടികൾ ക്രമേണ പുകവലിയിലേക്കും മദ്യപാനത്തിലേക്കും ആകൃഷ്ടരായേക്കാം. ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയായേക്കാമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു

ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ കുട്ടികളുടെ ഹാജർ നില കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലായി തീരെ കുറവാണെന്നും ഇങ്ങനെ പോയാൽ അടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോകൽ വർധിക്കുമെന്നും അധ്യാപകരും പറയുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനും അധികാരികളും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്നും കർശനമായ നടപടികളിലേക്കു നീങ്ങണമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നു.

സിഎസിഎൽ (ക്യാംപെയ്ൻ എഗെൻസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ലേബർ) എന്ന സംഘടന നടത്തിയ സർവേയിൽ തമിഴ്നാ‌ട്ടിലെ ബാലവേല നിരക്ക് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ 3 ഇരട്ടിയായി വർധിച്ചെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ 23 ജില്ലകളിലാണ് സംഘടന സർവേ ന‌ടത്തിയത്. കോവിഡിൽ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തകർന്നതോടെ വരുമാനത്തിനായാണ് പലരും ചെറിയ ജോലികളിലേക്കു തിരിഞ്ഞത്.

ബാലവേല നിരോധന നിയമം 1986 പ്രകാരം 14 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളെക്കൊണ്ടു ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ബാലവേലയും കുറ്റകരവുമാണ്. 2016ലെ ഭേദഗതി 14നും 18നും ഇടയിലുള്ള കൗമാര പ്രായക്കാർക്കും ബാലവേലയിൽനിന്നു സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നു.

