രാഹുല്‍ ആർഎസ്എസിനെ ഒരിക്കലും സംഘപരിവാറെന്ന് വിളിക്കില്ല, കാരണം...

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ആർഎസ്എസിനെയും അനുബന്ധ സംഘടനകളെയും സംഘപരിവാറെന്നു വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഒരു കുടുംബം എന്നു പറയുന്നതിൽ വനിതകൾ ഉണ്ടാകും മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കും അനുകമ്പയും സ്നേഹവും ഉണ്ടാകും. ഈ സംഘടനയ്ക്ക് അതൊന്നുമില്ല.

യുപിയിൽ കന്യാസ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ച സംഭവം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ചവിട്ടിമെതിക്കാനും ഒരു സമൂഹത്തെ മറ്റൊന്നിനെതിരെയാക്കാനുള്ള സംഘടനയുടെ ‘ദുഷ്ട പ്രചാരവേല’യാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹിന്ദിയിലെഴുതിയ ട്വീറ്റിൽ ആർഎസ്എസിനെ ഇനി ഒരിക്കലും സംഘപരിവാർ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യകുടുംബം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Rahul Gandhi Explains Why He Will No Longer Call RSS "Sangh Parivar"