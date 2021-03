ഗൂഡല്ലൂർ ∙ വയനാട് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നു തമിഴ്നാട് പന്തല്ലൂരിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഉപ്പട്ടി പെരുങ്കരൈ സ്വദേശികളായ ചടയൻ (58), മഹാലിംഗം (59) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. വൈകിട്ട് നാലോടെ പെരുങ്കരൈയിലാണ് സംഭവം. കടയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടെ റോഡിൽ ഇവരെ കാട്ടാന ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടു പേരും സംഭവ സ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു.



English Summary: Two killed in wild elephant attack in Pandalur