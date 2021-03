അഞ്ച് പൈസ മുടക്കാതെ 8282 വോട്ട്; വി.എം.സുധീരനെ വീഴ്ത്തിയ അപരന്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീഴ്ത്തിയ അപരൻമാരുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹരം ലഭിച്ചത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി.എം.സുധീരനാണ്, 2004ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി കെ.എസ്.മനോജും വി.എം.സുധീരനുമായിട്ടായിരുന്നു പ്രധാന മത്സരം. അപ്പോഴാണ് അപരനായി വി.എസ്.സുധീരൻ രംഗത്തെത്തുന്നത്.

മത്സരത്തിൽ 1,009 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ മനോജ് വിജയിച്ചു. അപരൻ സ്വന്തമാക്കിയത് 8,282 വോട്ടുകൾ. ഈ റെക്കോർഡ് മറ്റൊരു അപരനും തകർക്കാനായിട്ടില്ല. അന്നു വിജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വി.എം.സുധീരൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടി അനുഭാവികളായ സുഹൃത്തുകൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണു മത്സരിച്ചതെന്ന് അപരനായ വി.എസ്.സുധീരൻ ‘മനോരമ ഓൺലൈനോട്’ പറഞ്ഞു.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപു നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അന്നത്തെ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് ശശിധരൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് അപരനായി വേറൊരാളെത്തിയതിനാൽ ശശിധരൻ പരാജയപ്പെട്ടു. 406 വോട്ടിനാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിലെ തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ വിജയിച്ചത്. അപരനായ ശശിധരന് 1867 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു.

യുഡിഎഫാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ അപരനെ നിർത്തിയതെന്നും അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ പാർട്ടി അനുഭാവിയായ തനിക്കും ആ വഴി സ്വീകരിക്കാമെന്നാണ് ചിന്തിച്ചതെന്നും വി.എസ്.സുധീരൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നാമനിർദേശ പത്രിക നൽകിയത്. സ്ഥാനാർഥിയായെങ്കിലും വി.എസ്.സുധീരൻ പ്രചാരണം നടത്തിയില്ല. ഒരു നോട്ടിസ് പോലും അടിച്ചു പണം കളഞ്ഞില്ല. അഞ്ചു പൈസ പോലും ചെലവാക്കാതെ 8000ൽ അധികം വോട്ടുനേടി.

തനിക്കു ലഭിച്ച 85% വോട്ടും യുഡിഎഫിന്റേതാണെന്നു കരുതുന്നതായി അന്നത്തെ അപരൻ പറയുന്നു. ചിഹ്നം മനസ്സിലാകാതെയും പലരും വോട്ടു ചെയ്തു. ഷട്ടിൽ കോക്കായിരുന്നു വി.എസ്.സുധീരന്റെ ചിഹ്നം. അത് നേരെ കാണുമ്പോൾ കൈപ്പത്തി പോലെ തോന്നുമെന്നും അപരൻ പറയുന്നു. വെള്ളക്കിണർ ബൂത്തിൽനിന്നാണ് കൂടുതൽവോട്ട് ലഭിച്ചത്.

അന്നു പാർട്ടി അനുഭാവിയായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്നു മെംബർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. മുഹമ്മ ഒന്നാം വാർഡിലാണ് താമസം. പുത്തനങ്ങാടിയിലെ ആലപ്പി കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വോട്ടെണ്ണലിന്റെ അന്നു മാത്രമാണ് സുധീരനെ അപരൻ നേരിട്ടു കണ്ടത്. അതിനുശേഷം സംസാരിക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

English Summary: VS Sudheeran, The other person who grabbed votes of VM Sudheeran