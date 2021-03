ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് കണക്കിൽ വൻ കുതിപ്പ്. അവസാന 24 മണിക്കൂറിൽ പുതിയതായി കോവി‍ഡ് ബാധിച്ചത് 59,118 പേർക്കാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെയുള്ള കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 1,18,46,652 ആയി.

ഒക്ടോബർ 18ന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഇത്രയധികം പേർ കോവിഡ് രോഗികളാകുന്നത് ആദ്യമായാണ്. അതേസമയം, സജീവ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നാലു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട്. 4,21,066 നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം.

ഇന്നലെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 35,992 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്താകെയുള്ള കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 26,00,833 ആയി. പഞ്ചാബിൽ 2661 പേരും കർണാടകത്തിൽ 2523 പേരും ഛത്തിസ്ഗഡിൽ 2419 പേരും കേരളത്തിൽ 1989 പേരുമാണ് പുതിയതായി കോവിഡ് ബാധിച്ചവർ.

English Summary: Over 59,000 New Covid Cases India's Biggest 1-Day Spike Since Mid-October