കൊച്ചി ∙ സ്ത്രീകള്‍ക്കും പെണ്‍കുട്ടിക്കും മാത്രമായി കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായൊരു ലഹരി മോചന കേന്ദ്രം. വനിതാ ജീവനക്കാർ മാത്രമുള്ള കേന്ദ്രം അങ്കമാലി ഞാലൂക്കരയിലാണ്. എറണാകുളം-അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലഹരി മോചന കേന്ദ്രമായ മുക്തിസദനു കീഴില്‍ ‘നിര്‍മല്‍ നികേതന്‍ മുക്തിസദന്‍’ എന്ന പേരിലാണു തുറക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സാമൂഹികനീതി വകുപ്പിന്റെയും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെയും അംഗീകാരമുണ്ട്. 31 വര്‍ഷമായി പുക്കാട്ടുപടിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുക്തിസദന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമായി തുടക്കമിടുന്ന നിര്‍മല്‍ നികേതനു വൈദികരും സന്യാസിനികളും നേതൃത്വം നല്‍കും.

സ്ത്രീകള്‍ക്കും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും കൗണ്‍സലിങ് സൗകര്യം, വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനം, വിദഗ്ധ നഴ്‌സിങ് പരിചരണം, തെറപ്പികള്‍, വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ ബോധവത്കരണ ക്ലാസുകള്‍ എന്നിവയുണ്ടാകും. 31 മുതല്‍ 90 ദിവസം വരെയുള്ള ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം സൗജന്യ മരുന്നുകളും നൽകും. ചികിത്സയ്‌ക്കെത്തുന്നവര്‍ക്കു താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും സംവിധാനമുണ്ട്.

ചികിത്സ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നവര്‍ക്കു നിശ്ചിത കാലത്തേക്കു തുടര്‍ചികിത്സയും നല്‍കുമെന്നു ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. ജോസഫ് പാറേക്കാട്ടില്‍, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. പ്രവീണ്‍ മണവാളന്‍ എന്നിവര്‍ പറഞ്ഞു.നിര്‍മല്‍ നികേതന്‍ മുക്തിസദന്റെ ആശീര്‍വാദകര്‍മവും ഉദ്ഘാടനവും ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 3.30ന് എറണാകുളം–അങ്കമാലി ആര്‍ച്ച്ബിഷപ് മാര്‍ ആന്റണി കരിയില്‍ നിര്‍വഹിക്കും.

