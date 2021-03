കൊടുങ്കാറ്റും മണൽക്കാറ്റും ഒന്നിച്ച്; സൂയസില്‍ വഴിമുടക്കി കപ്പൽഭീമൻ; കത്തുമോ എണ്ണവില?

‘ചത്ത ഒരു പടുകൂറ്റൻ തിമിംഗലത്തെപ്പോലെയാണ് ആ കപ്പൽ തീരത്തടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്’-ഡച്ച് കമ്പനിയായ ബോസ്‍കാലിസിന്റെ സിഇഒ പീറ്റർ ബെർഡോവ്‍സ്കിയുടേതാണു വാക്കുകൾ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാകട്ടെ സൂയസ് കനാലിനു ‘കുറുകെ’ക്കിടന്ന് ലോക വ്യാപാര–നിർമാണ–ഇന്ധന ശൃംഖലയെത്തന്നെ സ്തംഭിപ്പിക്കും വിധം ആശങ്ക പടർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ‘എവർ ഗിവൺ’ എന്ന കപ്പലിനെപ്പറ്റിയും. ലോകത്താകമാനമായി സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറുകളിൽ 30 ശതമാനവും കടന്നു പോകുന്നത് സൂയസിലൂടെയാണ്. ലോകത്തിൽ ആകെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചരക്കുകളിൽ 12 ശതമാനവും ഈ കനാലിലൂടെയാണ്. ലോകത്തിലെ ആകെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണത്തിന്റെ 4.4 ശതമാനവും സൂയസിലൂടെയാണെന്നറിയുമ്പോൾ വ്യക്തമാണ് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമേറിയതാണ് ഈ മനുഷ്യ നിർമിത കപ്പൽപ്പാതയെന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഈ കപ്പൽപ്പാതയിലുണ്ടായ അപകടമാണ് രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ആശങ്കയായി പടന്നിരിക്കുന്നത്.

സൂയസ് കനാൽ കടന്നുപോകാൻ മറ്റൊരു കപ്പലിനും സാധിക്കാത്ത വിധമാണിപ്പോൾ എവർ ഗിവണിന്റെ കിടപ്പ്. ഒരുപക്ഷേ ഇനിയും ആഴ്ചകളെടുത്തു മാത്രമേ കപ്പൽ മാറ്റാനാകൂ എന്ന് ഉടമകളായ ജാപ്പനീസ് കമ്പനി ഷോയി കിസെനും പറയുന്നു. കോവിഡ് കാരണം ഇതിനോടകം വേഗം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർമാണ–ഉൽപാദന മേഖലയ്ക്കു കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കും ഇതിലൂടെയുണ്ടാവുക. നെതർലൻഡ്‌സിൽനിന്നും ജപ്പാനിൽനിന്നും വരെ പ്രത്യേക സംഘമെത്തി മണൽത്തിട്ടയിലുറച്ച കപ്പലിനെ ‘എടുത്തുമാറ്റാനുള്ള’ ശ്രമങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.



അതോടെ കനാലിന്റെ നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ള ഈജിപ്തിലെ സൂയസ് കനാൽ അതോറിറ്റി ഇതുവഴിയുള്ള എല്ലാ കപ്പൽ ഗതാഗതവും നിരോധിച്ചു. ഈജിപ്തിനു കഴിഞ്ഞ വർഷം 500 കോടി ഡോളറിലേറെ ടോളിനത്തിൽ മാത്രം ലഭിക്കാൻ സഹായിച്ച കനാൽ കൂടിയാണ് സൂയസെന്നോർക്കണം. ഏഷ്യയെയും യൂറോപ്പിനെയും എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ വ്യാപാരപാതയിൽ എവർ ഗിവൺ കപ്പല്‍ സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതം വരുംനാളുകളിൽ വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ഒരുപക്ഷേ ഇതിന്റെ അലയൊലികളെത്തിയേക്കാം. കനാലിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ചരക്കുകളുടെ മൂല്യം നോക്കുമ്പോൾ ഗതാഗതം വൈകുന്ന ഓരോ ദിവസവും നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത് ഏകദേശം 900 കോടി ഡോളർ വീതമാണ്!



എന്താണു സൂയസിൽ സംഭവിച്ചത്?

2018ൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട എവർ ഗിവൺ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരക്കുകപ്പലുകളിലൊന്നാണ്. പാനമയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കപ്പലിന് 400 മീറ്ററോളം നീളവും 59 മീറ്റര്‍ വീതിയുമുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിലൊന്നായ എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അത്രയും നീളം വരും എവർ ഗിവണിനെന്നു ചുരുക്കം. ഒരേസമയം 20,000 കണ്ടെയ്നറുകൾ വരെ വഹിച്ചു യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയും ഈ കപ്പൽഭീമനുണ്ട്. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും യൂറോപ്പിനുമിടയിൽ സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന കപ്പലാണിത്. ഇത്തവണ. പടുകൂറ്റൻ കണ്ടെയ്നറുകളുമായി ചൈനയിൽനിന്ന് നെതർലൻഡ്‌സിലെ റോട്ടർഡാമിലേക്കു പോവുകയായിരുന്നു കപ്പല്‍.

മാർച്ച് 23ന് പ്ലാനറ്റ് ലാബ്‌സ് പുറത്തുവിട്ട ചിത്രം

ചെങ്കടലിൽനിന്നു സൂയസ് കനാൽ വഴി വടക്ക് മെഡിറ്ററേനിയൻ മേഖലയിലേക്കായിരുന്നു കപ്പലിന്റെ യാത്ര. സൂയസിലേക്കു കടന്നപ്പോൾത്തന്നെ അതിശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായെന്നാണ് കപ്പലിന്റെ ടെക്നിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബെർണാഡ് ഷൂൾട്ട് ഷിപ്‍മാനേജ്മെന്റ് (ബിഎസ്എം) വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കണ്ടെയ്നറുകളൊന്നും മുങ്ങാതെ ഒരു വിധം സൂയസ് കനാൽ കടക്കാമെന്നു കരുതിയപ്പോഴായിരുന്നു മണൽക്കാറ്റും കൊടുങ്കാറ്റും ഒരുമിച്ചെത്തിയത്. ഈജിപ്ത് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗവും ചൊവ്വാഴ്ച കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഈ അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മെഡിറ്ററേനിയനിലെയും ചെങ്കടലിലെയും ഒട്ടേറെ തുറമുഖങ്ങൾ കൊടുങ്കാറ്റ് കാരണം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയുമായിരുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു കാറ്റ് വീശിയടിച്ചത്. യാത്രയ്ക്കിടെ കാഴ്ച മറഞ്ഞതോടെ മുന്നോട്ടുള്ള പാത കാണാതായി. കപ്പൽ കനാലിനു കുറുകെ വരികയും മണൽത്തിട്ടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയും ചെയ്തു. മാർച്ച് 23ന് പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ ഏഴേമുക്കാലോടെയായിരുന്നു സംഭവം.

കപ്പലിന്റെ വേഗം, ഇന്ധനക്ഷമത എന്നിവ കൂട്ടാനും സ്ഥിരത കൈവരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ‘ബൽബസ് ബോ’ എന്ന മുൻഭാഗമാണ് പ്രശ്നക്കാരനായതെന്നാണു സൂചന. ബൽബസ് ബോ മണൽത്തിട്ടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയതോടെ കപ്പൽ കനാലിനു വിലങ്ങനെ പെട്ടുപോവുകയായിരുന്നു. കപ്പലിലെ വൈദ്യുതബന്ധം നഷ്ടമായതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് പ്രശ്നമുണ്ടായതെന്ന ആദ്യറിപ്പോർട്ടുകളെ ബിഎസ്എം തള്ളിയിരുന്നു. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ സാങ്കേതിതകപരമോ എൻജിനുണ്ടായ തകരാറോ അല്ല കപ്പൽ മണ്ണിലുറയ്ക്കാൻ കാരണമെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കപ്പലിൽ ആകെ 25 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും ബിഎസ്എം അറിയിച്ചു.

സാധാരണ ഗതിയിൽ സൂയസിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന കപ്പലുകൾ പ്രത്യേകം കൂട്ടമായാണു സഞ്ചരിക്കുക. ഇവയ്ക്കൊപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ‘ടഗുകളു’മുണ്ടാകും. അപകടമുണ്ടായാൽ കപ്പലിനെ വലിച്ചുമാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന കൂറ്റൻ കപ്പലുകളാണിവ. അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന കപ്പലിനെ പെട്ടെന്നുതന്നെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുന്നതിനാൽ സാധാരണ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റു കപ്പലുകളെ ബാധിക്കാറുമില്ല. എന്നാൽ സൂയസ് കനാലിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റത്തുള്ള ‘സിംഗിൾ ലെയ്നി’ലാണ് എവർ ഗിവൺ കുടുങ്ങിയത്. ‘ഒറ്റവരിപ്പാത’യായതിനാൽത്തന്നെ കൂറ്റൻ കപ്പൽ കനാലിനു കുറുകെ ഉറച്ചതോടെ മറ്റു കപ്പലുകൾക്കെല്ലാം യാത്ര പാതിവഴിയിൽ നിർത്തുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയുമില്ലാതായി.

ലോകം കണ്ട വലിയ ‘കടൽ ട്രാഫിക് ജാം!’

കടലിൽ ഇന്നേവരെയുണ്ടായതിൽവച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ‘ട്രാഫിക് ജാമാണ്’ സൂയസ് കനാലിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. 150ലേറെ കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പുകളും ഇന്ധനം നിറച്ച ടാങ്കറുകളും ധാന്യങ്ങൾ നിറച്ച കപ്പലുകളുമാണ് നിലവിൽ സൂയസിലേക്കു കടക്കാനാകാതെ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് അന്തിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അവയിൽ പലതും തിരികെപ്പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലുമാണ്. ആഫ്രിക്കൻ വൻകര ചുറ്റിയാണ് ആ യാത്ര സാധ്യമാവുക. പക്ഷേ സൂയസ് കനാൽ വഴി പോകുന്നതിനേക്കാൾ 9000 കിലോമീറ്റർ അധികമാണ് ആ യാത്ര. അതിനാൽത്തന്നെ ചിലരെങ്കിലും അൽപം കാത്തുകെട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം മുന്നോട്ടു പോകാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്.

ആഫ്രിക്ക വഴി പോയാൽ ഇനിയും 2–3 ആഴ്ചയെടുക്കും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ. നാലു ലക്ഷത്തോളം ഡോളറും അധികമായി ചെലവു വരും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സൂയസിൽത്തന്നെ കാത്തിരിക്കാമെന്ന നിലപാടിലേക്ക് കപ്പൽ കമ്പനികളെത്തിയത്. സൂയസ് കനാൽ അതോറിറ്റി ആരംഭത്തിൽ ചില കപ്പലുകളെ കടത്തിവിട്ടെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നെന്നു കണ്ടതോടെ കപ്പൽ ഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സൂയസ് കനാലി‍ൽ കുടുങ്ങിയ എവർ ഗിവൺ (എവർഗ്രീൻ) കപ്പൽ. Photo: Suez Canal Authority/AFP

പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ മറികടക്കും?

കടൽത്തീരത്തടിഞ്ഞ പടുകൂറ്റൻ തിമിംഗലത്തെപ്പോലെത്തന്നെയാണ് നിലവിൽ എവർ ഗിവണിന്റെ അവസ്ഥ. എടുത്തുമാറ്റാനാകുമെന്നത് ഉറപ്പ്, പക്ഷേ അധ്വാനിക്കണം, ഏറെ സമയവും വേണം. ബൽബസ് ബോ മണ്ണിലുറച്ചതിനാൽത്തന്നെ അതിനു ചുറ്റുമുള്ള മണലും ചെളിയും മാറ്റുകയാണ് പ്രധാനം. അതിന് രണ്ടു ഡ്രഡ്ജറുകൾ ഡ്രഡ്ജിങ് തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന എട്ട് ടഗ് കപ്പലുകളിൽ ഒന്നിന് 160 ടൺ വരെ വലിച്ചുമാറ്റാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. എന്നാൽ 48 മണിക്കൂറോളം ഇവ നടത്തിയ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതാണ് അധികൃതരെ മാറിച്ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ കപ്പലിൽനിന്ന് കണ്ടെയ്നറുകളും ഇന്ധനവും വെള്ളവും മാറ്റി അതിന്റെ ഭാരവും കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. കപ്പലിന്റെ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിനായി അടിത്തട്ടിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ‘ബാലസ്റ്റ് വാട്ടറാണ്’ ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. അതിനു ശേഷം വേണം കപ്പൽ വലിച്ചു മാറ്റാൻ ടഗുകളുടെ സഹായം തേടാൻ. ഇവ മൂന്നും ചേരുന്നതോടെ കപ്പലിന്റെ ‘രക്ഷാപ്രവർത്തനം’ ഏറെക്കുറെ സാധ്യമാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അംബരചുംബിയോളം വലുപ്പമുള്ള കപ്പലിൽനിന്ന് കണ്ടെയ്നറുകളും വെള്ളവും ഉൾപ്പെടെ മാറ്റുന്നതിന് ദിവസ്സങ്ങളെടുക്കുമെന്ന പ്രശ്നവുമുണ്ട്. ഡച്ച് കമ്പനിയായ സ്മി‍ത്ത് സാൽവജ്, ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയായ നിപ്പോൺ സാൽവജ് എന്നിവയാണ് എവർ ഗിവണിനെ ‘രക്ഷിക്കാനായി’ രംഗത്തുള്ളത്. സൂയസ് കനാൽ അതോറിറ്റിയോടും എവർ ഗിവൺ സംഘത്തോടുമൊപ്പം ചേർന്നാണ് ജാപ്പനീസ്–ഡച്ച് സംഘം പുതിയ പദ്ധതികൾ തയാറാക്കുന്നത്.

കോവിഡ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒട്ടേറെ ചരക്കുകപ്പളുടെ സേവനമാണ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി റദ്ദാക്കപ്പെട്ടത്. അതോടൊപ്പം കണ്ടെയ്നറുകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും തുറമുഖങ്ങള്‍ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നതുമെല്ലാം തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. അതിൽനിന്നെല്ലാം ഒരുവിധം കരകയറി വരുമ്പോഴാണ് എവർ ഗിവണ്‍ വക തിരിച്ചടി.

കോവിഡിനു പിന്നാലെ ‘ദുരന്തം’

ചില്ലറ വ്യാപാരത്തിനുള്ള മൊബൈൽ ഫോണ്‍ മുതൽ വാഴപ്പഴം വരെ കനാലിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം. കൊറോണവൈറസ് കാരണം കഷ്ടത്തിലായ റീട്ടെയ്‌ൽ ശൃംഖലയ്ക്കേറ്റ പുതിയ തിരിച്ചടിയെന്നാണ് സൂയസിലെ പ്രശ്നത്തെ മേഖലയിലുള്ളവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. റീട്ടെയ്ൽ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ആവശ്യക്കാരേറിയ സമയത്തു കൂടിയാണ് പ്രശ്നം. റീട്ടെയ്‌ൽ ഉൽപന്നങ്ങളുമായി മുപ്പതിലേറെ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകളാണ് കനാലിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഡാനിഷ് ഷിപ്പിങ് കമ്പനിയായ മാഴ്‌സ്കിന്റെ മാത്രം ഏഴു കപ്പലുകളാണ് സൂയസിലുള്ളത്.



എവർ ഗിവണിനു തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കപ്പലിൽനിന്നെടുത്ത ചിത്രം (കടപ്പാട്: സമൂഹമാധ്യമം)

ലോകത്തിലെ ഏതാണ്ടെല്ലാ കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പിങ് കമ്പനികൾക്കും സൂയസിലെ പ്രശ്നം തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്വിസ് ഷിപ്പിങ് കമ്പനിയായ എംഎസ്‌സിയും വ്യക്തമാക്കുന്നു. എംഎസ്‌സി വരുംനാളുകളിൽ സൂയസിലേക്ക് അയക്കാനിരിക്കുന്ന ചരക്കുകപ്പലുകളെല്ലാം ഏതുനിമിഷവും ‘റീഷെഡ്യൂളിങ്ങിനു’ വിധേയമാക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന അറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യയിൽനിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കു നിർമിച്ചു കയറ്റി അയയ്ക്കുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിതരണത്തെയും സൂയസ് പ്രതിസന്ധി ബാധിക്കും. പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ ഓരോ തുറമുഖത്തും ഈ പ്രശ്നം പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖമായ റോട്ടർഡാമിന്റെ വക്താവ് ലിയോൺ വില്ല്യംസ് പറയുന്നു.



കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പിങ് മേഖലയിലെ കമ്പനികൾക്ക് കപ്പലുകളുടെ വൈകിവരൽ ഇതിനോടകം ശീലമായതാണ്. എന്നാൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്താൻ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉൽപാദനം ശക്തമാക്കിയതോടെ കപ്പലുകളെ വൈകിയോട്ടം ഇനി അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണു പല കമ്പനികളും. അതിനാൽത്തന്നെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും നിർമാണ സാമഗ്രികളുമെല്ലാം വൈകുന്നതു വൻ തിരിച്ചടിയാകും. ജർമനിയുടെ കാര്യമെടുക്കാം–രാജ്യത്തെ രാസവസ്തു ഇറക്കുമതിയിൽ 16 ശതമാനവും സൂയസ് കനാൽ വഴിയാണ്ത്. ഒരു ദിവസം കപ്പൽ വൈകിയാല്‍ അതു രാജ്യത്തെ മരുന്നു നിർമാണത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വൻ തിരിച്ചടിയാകും.



ഇന്ധനവില കൂടുമോ?



എവർ ഗിവൺ വഴിയിൽ കുടുങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ സൂയസിലൂടെ 16 ഇന്ധന ടാങ്കർ കപ്പലുകൾ കടന്നുപോകേണ്ടതായിരുന്നു. അവയും അനിശ്ചിതമായി വൈകിയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഈ ടാങ്കറുകളിലാകെ 8.7 ലക്ഷം ടൺ ക്രൂഡ് ഓയിലാണുള്ളത്. 6.7 ലക്ഷം ടൺ ഗ്യാസൊലിൻ, നാഫ്ത, ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ഉപോൽപന്നങ്ങളുമുണ്ട്. സൂയസിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ധനം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് സൗദിയും റഷ്യയുമാണ്. ഈ ഇന്ധനം പ്രധാനമായും എത്തുന്നതാകട്ടെ ഇന്ത്യയിലേക്കും ചൈനയിലേക്കും.

കപ്പലിന്റെ സ്ഥാനവുമായി എയർ ബസ് പുറത്തുവിട്ട സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രം(ഇടത്) സൂയസ് കനാൽ (ഫയൽ ചിത്രം)

സൂയസ് കനാല്‍ വഴിയുള്ള ഇന്ധന വരവിൽ ഭൂരിഭാഗവും യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. എന്നാൽ യൂറോപ്പിൽ പലയിടത്തും വീണ്ടും കോവിഡ് ലോക്ക്‌ഡൗൺ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽത്തന്നെ ഇന്ധനഉപഭോഗവും കുറവ്. കോവിഡ് മുക്തമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു യൂറോപ്പെങ്കിൽ പ്രശ്നം തിരിച്ചടിയായേനെയെന്നും വിപണി നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ലോകത്താകമാനം നടക്കുന്നതിന്റെ 4.4% മാത്രം ക്രൂഡ് ഓയിൽ കൈമാറ്റമാണ് സൂയസ് കനാലിലൂടെയുള്ളത്. ആ കണക്കിലും ലോക്ക്‌ഡൗൺ കാരണം കുറവു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ധനവിലയെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്നും വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വ്യാഴാഴ്ചതന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് 4 ശതമാനത്തോളം വില കുറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിലും ഇന്ധനവിലയെ സൂയസ് പ്രതിസന്ധി ബാധിക്കില്ലെന്നാണു കരുതുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം നേരിയ തോതിൽ കേന്ദ്രം വില കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.അതേസമയം എവർ ഗിവൺ പ്രതിസന്ധി ഇനിയും അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടാൽ റഷ്യയിൽനിന്ന് ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള ഇന്ധന വരവിലെ അതു ബാധിക്കും. മധ്യപൗരസ്ത്യ ദേശത്തുനിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കും യുഎസിലേക്കുമുള്ള ഇന്ധനവരവിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം.

സൂപ്പർ ടാങ്കറുകളുടെ ‘സൂമെഡ് ’‌ലൈൻ!

2020ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ഒരു ദിവസം സമുദ്രത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോയ 3.92 കോടി ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ 17.4 ലക്ഷം ബാരൽ സൂയസ് കനാലിലൂടെയാണു കടന്നുപോയത്. 2020ൽ മാത്രം സൂയസ് കനാലിനു കിഴക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രതിദിനം യൂറോപ്പിലേക്കെത്തിയത് 5.5 ലക്ഷം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ. ഇതിലേറെയും കൊണ്ടുപോയത് സൂയസിലൂടെയും. സൂയസ് കനാൽ വഴി തെക്കും കിഴക്കുമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിദിനം 12.7 ലക്ഷം ബാരൽ എന്ന കണക്കിനായിരുന്നു 2020 ജൂണിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എത്തിയിരുന്നത്. നവംബർ ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് പ്രതിദിനം 3.1 ലക്ഷം ബാരൽ എന്ന നിലയിലേക്കു താഴുകയും ചെയ്തു.

എവർ ഗിവൺ കപ്പലിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥാനം (ചുവപ്പ് വൃത്തത്തിൽ)

ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഉപോൽപന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതിൽ 9% മാത്രമാണു കഴിഞ്ഞ വർഷം സൂയസിലൂടെ കടന്നു പോയത്. അതിൽത്തന്നെ ഏറെയും പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമാണത്തിനുള്ള നാഫ്തയായിരുന്നു. സൂയസ് ഉൾക്കടലിനെയും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സൂയസ്–മെഡിറ്ററേനിയൻ (സൂമെഡ്) പൈപ് ലൈൻ സൂയസ് കനാലിനു സമാന്തരമായി 320 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുണ്ട്. പ്രതിദിനം 28 ലക്ഷം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഈ പൈപ് ‌ലൈന്. എന്നാൽ ഇതു പൂർണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതു കുറവാണ്. 2018ൽ പ്രതിദിനം 13 ലക്ഷം ബാരൽ എന്ന കണക്കിനാണ് ഇതുവഴി ക്രൂഡ് ഓയിൽ കൈമാറിയതെന്ന് യുഎസ് എനർജി ഇൻഫർമേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.



എന്നാൽ കപ്പൽ അപകടം സംഭവിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സൂമെഡ് പൈപ്‌ലൈൻ വഴി ക്രൂഡ് ഓയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ചില വ്യാപാരികളെ അധികൃതർ സമീപിച്ചതായി ‘റോയിട്ടേഴ്സ്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് ചെലവേറിയ മാര്‍ഗമാണെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ നിലപാട്. 20 ലക്ഷം ബാരലുകളുമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന സൂപ്പർ ടാങ്കറുകൾക്കു മാത്രമേ സൂമെഡ് പൈപ്‌ലൈനിന്റെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകൂവെന്നും അവർ പറയുന്നു. ബാരലിന് ഒരു ഡോളർ വരെ സർവീസ് ചാർജായി നൽകേണ്ടിയും വരും. ഇതിനോടകം ഏറെ നഷ്ടം നേരിട്ട കമ്പനികൾ പൈപ്‌ലൈൻ സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ്.



കപ്പൽ മണലിൽനിന്നുയർത്തിയാൽ?

കപ്പൽ ഇനി എത്ര വേഗം യാത്രയ്ക്കു സജ്ജമാക്കിയാലും ഉടമകളായ ഷോയി കിസെനും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും ദശലക്ഷക്കണക്കിനു ഡോളറിന്റെ കണക്ക് ഇടപാടുകാരോടു പറയേണ്ടി വരും. തായ്‌വാൻ കമ്പനിയായ എവർഗ്രീൻ മറൈൻ കോർപറേഷനാണ് ഷോയി കിസെനിൽനിന്ന് കപ്പല്‍ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ചരക്കുകൈമാറ്റം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഉടമകളെന്ന നിലയ്ക്ക് കപ്പലിനെ മണൽത്തിട്ടയിൽനിന്നു വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ചെലവും അറ്റകുറ്റപ്പണിച്ചെലവുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇടപാടുകാർക്കുണ്ടായ നഷ്ടവും നികത്തുമെന്ന് ഷോയി കിസെൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എവർ ഗിവണിനു സമീപം നടക്കുന്ന ഡ്രെഡ്‌ജിങ്.

എവർ ഗിവണിനു തൊട്ടുപിറകിലായുണ്ടായിരുന്ന ചരക്കുകപ്പലുകൾ തെക്കു ഭാഗത്തേക്കു തിരിച്ചുവിട്ട് സൂയസ് തുറമുഖത്തേക്കു മാറ്റുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണിപ്പോൾ. കനാലിൽ മറ്റു തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണിത്. എവർ ഗിവണിനെയും മണൽത്തിട്ടയിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്ചാൽ ആദ്യം സൂയസ് തുറമുഖത്തേക്കായിരിക്കും മാറ്റുക. ഇതാദ്യമായല്ല ഈ പടുകൂറ്റൻ കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. 2019ൽ ജർമനിയിലെ ഹാംബർഗിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന കടത്തുബോട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയും വൻ അപകടമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അന്നും ശക്തമായ കാറ്റാണ് നിയന്ത്രണം വിടാനുള്ള കാരണമായി അധികൃതർ പറഞ്ഞത്. കടത്തുബോട്ടിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചിരുന്നു.

English Summary: How the Giant Container Ship 'Ever Given' is Blocking the Suez Canal? What does it mean for Oil Shipments?