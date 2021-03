രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു മരവിപ്പിച്ചതിനെതിരെ സിപിഎമ്മും സ്പീക്കറും ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നു രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്ക് അടുത്ത മാസം 12നു നടത്താനിരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടപടികൾ ദേശീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ മരവിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി. രണ്ടു ഹർജികളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് കോടതിയിലെത്തിയത്. സിപിഎമ്മിനു വേണ്ടി എസ്.ശർമ എംഎൽഎയും സ്പീക്കര്‍ക്കു വേണ്ടി നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയുമാണ് ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിഗണിച്ച ഹർജിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച മറുപടി നൽകാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനോട് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു.



കേന്ദ്ര നിയമവകുപ്പിന്റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു മരവിപ്പിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻമേലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു മാറ്റി വച്ച നടപടി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കു ചേർന്നതല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും നിലവിൽ കേരളത്തിലില്ല. രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. ഈ അവകാശം ലംഘിക്കുന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ നടപടിയെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു റദ്ദാക്കിയ നടപടി മരവിപ്പിച്ച് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തു തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്താൻ ഉത്തരവിടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജികൾ.

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ കാലാവധി തീരാനിരിക്കെ രാജ്യസഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തുന്നത് ഉചിതമോ എന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രാലയം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനോട് ചോദിച്ചതായാണ് വിവരം. നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകം തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഇതുണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹർജിക്കാർ കോടതിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Petition in High Court on Election Commission's decision to freeze election to Rajya Sabha seats